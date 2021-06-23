Путин предложил НАТО новое «уравнение безопасности»
ПОЛИТИКА
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Путин предложил НАТО новое «уравнение безопасности»Такая формула должна учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, отметил президент РФ на Московской конференции по международной безопасности. Министр обороны Сергей Шойгу напомнил Европе о предложенных Россией идеях деэскалации
Фото: Reuters / Others
23 июня 2021 г.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам IX Московской конференции по международной безопасности высказал беспокойство из-за таких мировых угроз, как риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал, киберпреступность и терроризм. Также глава государства в очередной раз заявил о наращивании инфраструктуры НАТО вблизи границ РФ и отказе альянса рассматривать предложения России по деэскалации.

«Россия выдвинула предложение о выработке нового «уравнения безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи», – заявил Путин.

По мнению президента, готовность к компромиссам может дать положительный результат: «Наглядное свидетельство тому – продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года».

Выработка нового «уравнения безопасности» России и США должна учитывать в том числе ситуацию в космосе и проблематику кибербезопасности, отмечал ранее замглавы МИД России Сергей Рябков. Кроме того, следует учитывать стратегические оборонительные и стратегические наступательные вооружения в их взаимосвязи, а также стратегические наступательные вооружения в неядерном оснащении, указывал Рябков.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на форуме, назвал политическую ситуацию в Европе «взрывоопасной и требующей принятия мер по деэскалации».

«Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения. Еще одно предложение содержится в заявлении президента Российской Федерации в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе», –заявил министр.

Шойгу добавил, что размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности «вернет ситуацию, когда европейцы были заложниками противостояния между СССР и США».

Министр также отметил, что ситуация в Европе в области контроля вооружений зависит во многом от Вашингтона, и встреча президентов России и США в Женеве подтвердила актуальность возобновления стратегического диалога.

«В этой сфере накопилось много вопросов, для решения которых необходим учет озабоченностей и интересов каждой стороны. Эксперты Минобороны России готовы подключиться к этой работе», – сказал он.

В ходе открытия Московской конференции по международной безопасности Шойгу также заявил о якобы склонении стран Юго-Восточной Азии к созданию «структур, аналогичных НАТО». Заявление прозвучало спустя три месяца после того, как лидеры США, Японии, Австралии и Индии провели саммит в рамках четырехстороннего диалога по безопасности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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