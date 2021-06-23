23 июня 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Израиль препятствует воссоединению семей палестинцев
Израиль усложнил палестинцам получение израильского гражданства или вида на жительство через брак и воссоединение со своими семьями. Эту политику уже называют «расистской» #Израиль #Палестина #оккупация
Израиль препятствует воссоединению семей палестинцев Description: Израиль усложнил палестинцам получение израильского гражданства или вида на жительство через брак и воссоединение со своими семьями. Эту политику уже называют «расистской».е / Others
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