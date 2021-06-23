30% россиян отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения от коронавируса, передает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМа.

Еще 49% респондентов заявили, что относятся к этому решению положительно, а 16% выразили безразличие. Чаще всего отрицательно об обязательной вакцинации высказывались жители Москвы и Петербурга (30%). Наибольшее же число положительных отзывов было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

Более половины опрошенных (56%) считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье. Каждый четвертый (25%) считает, что оно скорее не соответствует эпидемиологической обстановке.

16 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об обязательной вакцинации 60% работающего населения столицы, аналогичные меры ввели и в Подмосковье. В первую очередь к вакцинации планируют привлечь работников сферы услуг, всего в Москве предполагается привить около 2 млн человек. В Подмосковье эта цифра составит около 1 млн.

22 июня в российской столице ввели новые ограничения для тех, кто не привился от коронавируса или не имеет естественного иммунитета. Так, с 28 июня столичные кафе и рестораны можно будет посещать только по QR-коду, который выдается переболевшим COVID-19 или полностью привитым от него. Все прочие посетители должны сдавать тесты ПЦР, которые будут действовать только три дня. Специальные QR-коды для посещения торговых центров и тренажерных залов вводить пока не планируется, заявили столичные власти.

После введения этих мер, Собянин сообщил о росте числа москвичей, записавшихся на прививку, в 10 раз.

«Что радует, все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество – около 60 тыс., еще недавно мы «падали» до уровня около 6 тыс. (записей) в день, – то есть практически в десять раз разница в записях», – сказал мэр 23 июня (цитата по ТАСС).

Градоначальник отметил, что ситуация с коронавирусом сложная, город находится практически на пике заболеваемости. При этом, по его словам, активная запись на вакцинацию обнадеживает и означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни.

В то же время руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк анонсировал в Москве появление интраназальной однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт».

«В ближайшее время в оборот поступит «Спутник лайт», который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки», – сказал Немерюк.

«Спутник Лайт» является первым компонентом первой российской вакцины «Спутник V», созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что привилась против коронавируса интраназальной вакциной в виде аэрозоля. Матвиенко отметила, что она – доброволец, так как эта форма препарата пока не зарегистрирована.