Российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, нарушившего границу в Черном море, передают информагентства сообщение Минобороны РФ. Также сообщается, что самолет СУ-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу корабля, который после этого покинул границы территориального моря РФ.

«В 11:52 23 июня с.г. эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», – сообщили в Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы, но не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер»», – говорится в сообщении. После этого в 12:23 эсминец покинул границы территориального моря РФ, добавили в Минобороны.

По данным сервиса Marine Traffic, эсминец с управляемым ракетным оружием Defender подошел к аннексированному крымскому побережью в районе Фороса.

14 июня Национальный центр управления обороной России сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца Defender ВМС Великобритании и фрегата УРО Everton ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря. Пресс-служба Министерства обороны Украины в среду сообщала, что на Defender проводили совместную тренировку бойцы сил специальных операций Украины, Великобритании и США. Они отрабатывали абордажные действия, заявили в министерстве.

С 28 июня по 10 июля в Черном море должны пройти совместные учения военных Украины и НАТО Sea Breeze.