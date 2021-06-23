В Бакинском суде по тяжким преступлениям стартовал судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе, сообщает агентство Trend.

В ходе первого заседания под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого, озвучены его права, в том числе право давать показания на своем родном языке, выразить протест составу суда и отказаться от дачи показаний.

Отмечается, что государство предоставило Дубакову адвоката. Следующее заседание суда назначено на 30 июня.

В отношении гражданина РФ Дубакова Эдуарда Сергеевича было возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана.

14 июня суд в Баку приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Ливана Викена Эулджекджияна. По версии следствия, 29 сентября 2020 года он согласился на предложение еще одного ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в боях в Карабахе в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере $2,5 тыс.

Мужчине было предъявлено обвинение по статьям «участие наемника в военном конфликте или военной операции», «терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)», «незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики» и другим.