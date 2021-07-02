Петр Порошенко: Украине нужно добиться плана действий по вступлению в НАТО

Чтобы вступить в НАТО, Украине нужно проводить реформы и побеждать коррупцию. Об этом TRT на русском рассказал пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, вступление в Североатлантический альянс для Украины настолько же реально, как безвизовый режим с ЕС, который начал действовать в июне 2017 года. #НАТО #ПетрПорошенко #Турция