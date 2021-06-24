В Нью-Гэмпшире медведь открыл дверь и залез в автомобиль

В штате Нью-Гэмпшир, США, камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как медведь подошел к машине, припаркованной у дома, открыл дверь и залез внутрь. Местное полицейское управление заявило, что в последние дни было несколько сообщений о медведях, которые рылись внутри авто в поисках еды и мусора. #Нью_Гэмпшир #медведьзалезвмашину #камеравидеонаблюдения