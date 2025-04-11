ПОЛИТИКА
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В России предложили запретить «опасный» ИИ
Разработанный в России законопроект предлагает маркировать системы ИИ, делить их по уровням риска и запрещать технологии с «неприемлемой угрозой»
В России предложили запретить «опасный» ИИ
Проект содержит предложения по маркировке ИИ-систем и их классификации по степени риска / Reuters
11 апреля 2025 г.

Рабочая группа, в которую вошли юристы, консалтинговые компании и участники ИИ-рынка, подготовила проект закона о регулировании искусственного интеллекта в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Инициатива получила название «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России». Ее обсуждали в Госдуме, на площадке «Деловой России» и на отраслевых форумах.

Как рассказал РБК замглавы комитета по информационной политике Андрей Свинцов, в парламенте создана рабочая группа, которая изучает запросы от разных отраслей. Он подчеркнул, что сам законопроект пока «всерьез» не рассматривается.

Проект, полученный РБК, содержит предложения по маркировке ИИ-систем и их классификации по степени риска.

Авторы предлагают запретить любые ИИ-системы, которые могут представлять угрозу для личности, общества или государства, а также нарушать права и свободы граждан.

В правительстве и Минцифры заявили, что пока не получали документ на рассмотрение, но готовы изучить его, если он поступит официально.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявлял, что регулировать сферу ИИ преждевременно. В феврале он говорил, что закон о регулировании искусственного интеллекта не планируется в ближайшие два года.

На международном уровне работа в этом направлении уже началась. В марте 2024 года Европарламент принял первый в мире закон, регулирующий технологии искусственного интеллекта.

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