В ближайшие пять лет все камеры видеонаблюдения в России планируют свести в единую систему, что в очередной раз обсуждалось в правительстве 16 июня. Разработка системы «Национальная платформа видеонаблюдения» и установка не обычных, а «умных», то есть с функцией первичного анализа информации камер, оценивается теперь в 250 млрд руб, хотя ранее на нее собирались потратить только 93 млрд. Масштабное и по географии, и по финансовым вливаниям дело, по всей видимости, доверят совместному предприятию «Ростеха» и «Ростелекома».

Общественники считают, что под предлогом безопасности будет введен тотальный контроль – инакомыслия в том числе. Эксперты подливают масла в огонь: как в Китае, у нас не будет, у нас будет по-своему. 24 июня стало известно, что МВД начало применять в пяти регионах новую систему распознавания лиц и силуэтов людей, а также автомобилей.

Благо или повод освоить бюджет?

В январе 2020-го в Москве без особой огласки запустили одну из самых современных систем распознавания лиц в мире. На нее было потрачено 3,2 млн долларов, и она охватывает более ста тысяч камер. Но это не предел: по задумке, например, в каждом вагоне московского метро должно появиться по 8 таких камер.

Считается, что новая система видеонаблюдения в столице показала свою эффективность, в том числе во время пандемии, когда позволяла отслеживать людей, которые должны были соблюдать карантинные меры. Так, во время локдауна она оказалась способной засечь людей, даже если те выходили из дома, только чтобы выбросить мусор. Поэтому в 2021-м ее решено было масштабировать в самой ближайшей перспективе на все города страны.

Источник «Коммерсанта», близкий к проекту «Национальной платформы видеонаблюдения», рассказал, что в рамках ГИС предполагается установить не обычные, а «умные» камеры. С помощью специальных вычислительных модулей такие камеры будут самостоятельно распознавать и фиксировать различные инциденты, например, преступления, и только потом передавать информацию в центр обработки данных (ЦОД). Сейчас городские системы видеонаблюдения направляют видео в ЦОД методом непрерывного потока, за что источник издания назвал такую технологию «тупиковой», ведь она требует слишком большого числа ЦОД.

Однако эксперты сомневаются, что тотальный переход на новую технологию будет экономически оправдан. Одним из главных аргументов является их цена: «умная» камера стоит в разы дороже обычной. Кроме того, «при ретроспективном анализе событий часто нужен весь контент за определенный период, а не только фрагменты», отмечает директор центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» Павел Сварник.

Также нельзя не учитывать и тот факт, что даже умную камеру, способную распознавать лица, можно обмануть, если задаться целью. Причем сделать это довольно легко. «Поскольку распознавание происходит лучше по верхней части лица, человеку достаточно надеть кепку с большим козырьком и одновременно маску на лицо, полностью закрывающую нос, и вероятность его идентификации при движении на улице в потоке будет крайне мала, – говорит руководитель направления систем безопасности ИТ-компании КРОК Артем Романов. Он отмечает, что макияж или, например, щетина у мужчин на распознавание сильно не влияют, а «вот нанесение специальных узоров, скрывающих естественный рельеф лица, может сделать лицо неузнаваемым для камер». Директор Центра мультимедиа и ситуационных центров компании «Т1 Интеграция» Игорь Афонин считает, что «самым простым, не привлекающим внимания и стильным решением будут очки».

Больше – значит лучше?

И тем не менее, с каждым годом камеры наблюдения становятся умнее. За последние пять лет точность видеораспознавания выросла в 50 раз. Еще в прошлом году сообщалось, что МВД России разрабатывает систему распознавания людей по татуировкам, по радужной оболочке глаз, по голосу и по движению тела. Система распознавания по походке способна определить человека на расстоянии 50 метров, даже если он не смотрит в камеру. Она анализирует походку по длине шага, уровню наклона ступни, движению рук. Ее довольно сложно «провести».

Сейчас с системами видеонаблюдения люди сталкиваются чаще всего в трех сферах жизни. Во-первых, в ритейле (или, если шире – в местах массового обслуживания клиентов, под это определение подходят, например, вокзалы и аэропорты). Во-вторых, в транспортной отрасли. В-третьих, на улицах города, что позволяет ему стать «умнее».

По данным исследования агентства TelecomDaily, в 2020-м в России насчитывалось более 13 миллионов камер видеонаблюдения. Больше только в Китае и в США – 200 миллионов и 50 миллионов, соответственно. Россия занимает третье место в мире и по количеству камер на 1000 человек – тоже после США и Китая. На четвертом и пятом местах – Великобритания и Германия.

Но при этом интересно, что больше половины камер в России (почти 8 миллионов) установлены коммерческими организациями с целью защиты собственности. Около трети (почти 4,5 миллиона) работают в школах, больницах, правительственных учреждениях и на улицах. Именно эти камеры финансируются из государственного бюджета. Остальные (почти 1,1 миллиона), по данным исследования, были установлены частными лицами.

Куда могут утечь данные?

Власти многих стран, в том числе и России, полагают, что камеры видеонаблюдения способствуют снижению преступности, повышают общественную безопасность и помогают в случае дорожных происшествий. Но, с другой стороны, они фактически нарушают частное пространство человека в общественных местах. Более того, неизвестно, где и как хранится эта информация.

«Логику государства, которое хочет иметь все данные под рукой, понять можно, – говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев и предупреждает: – Но в случае утечки данных, будь то взлом или коррупционная составляющая, злоумышленник получит доступ к очень чувствительной информации. Он сможет не только отследить ваше передвижение по городу, но и в перспективе анализировать ваши действия буквально пошагово».

Действительно, сообщения об утечках данных поступают с самого начала установки системы распознавания лиц в Москве. Например, «Роскомсвобода», НКО, которая занимается защитой цифровых прав, зафиксировала в прошлом году несколько случаев появления в свободной продаже онлайн персональных данных москвичей. Волонтер Анна Кузнецова утверждает, что свободно купила данные с 79 московских камер, включая данные о собственном перемещении.

Станет ли в России как в Китае?

Хотя использование системы распознавания лиц во время пандемии и других обстоятельствах может быть оправданным, правозащитные организации призывают все же ввести ограничения, чтобы эти «благие» меры отвечали требованиям ситуации и не использовались для неподобающих целей. Они боятся, что системы, многие из которых были введены под предлогом эпидемии и службы безопасности общества, могут остаться на службе репрессивного аппарата и подавления инакомыслия. Ведь власти России и Беларуси уже использовали продвинутые технологии для распознавания лиц участников протестных акций, которые были арестованы или оштрафованы после них.

В связи с этим в экспертной среде все чаще поднимается вопрос: пытается ли Россия перенять китайскую стратегию использования технологий для социального и политического контроля, в том числе для усиления давления на оппозицию? Журналист и китаист Леонид Ковачич, а также руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников считают, что «широкое применение китайскими властями высоких технологий в подобных целях явно вызывает интерес у российских спецслужб». Однако для внедрения ее на русской земле существует ряд препятствий. И прежде всего это финансы: масштабы инвестиций Китая в технологии видеонаблюдения существенно превосходят российские, на проекты в рамках программы «Зоркий глаз» там было выделено свыше $5 млрд.

Также эксперты отмечают, что российские власти, активно инвестируя в развитие систем безопасности и видеонаблюдения, предпочитают закупать более надежное западное оборудование. Вообще оно хотело бы производить само, но это невозможно. В Китае московские власти закупают лишь незначительную часть комплектующих для вспомогательных систем, таких как источники бесперебойного электропитания и жесткие диски.

Ковачич и Колесников уверены: Россия выстраивает и отлаживает собственную версию «модели цифрового авторитаризма и связанных с ней технологий», задействуя и китайские, и западные продукты, и учитывая свои потребности и обстоятельства. По словам экспертов, пока Москва не готова безоговорочно принять пекинскую модель за образец, так как боится общественного недовольства и социальной нестабильности.