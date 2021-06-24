Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Турцию встретился с мэром Стамбула Экремом Имамоглу, сообщает пресс-служба главы республики.

«Сегодня между Татарстаном и Турецкой Республикой действует соглашение о сотрудничестве, в Казани успешно работает Генеральное консульство вашей страны, а в Стамбуле – представительство нашей республики», – отметил Минниханов.

В рамках рабочего визита он также встретился с губернатором провинции Стамбул Али Йерликая. «Мы стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами. Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. А Стамбул имеет побратимские связи с Казанью. Темпы и масштабы реализации ваших инфраструктурных проектов впечатляют и заслуживают искреннего уважения», – передает слова главы РТ пресс-служба.

Политик также заметил, что Татарстан заинтересован не просто в укреплении уже сложившихся деловых отношений, но и в совместном развитии новых областей. Президент Татарстана также обсудил вопросы сотрудничества с администрацией турецкого холдинга Koç, а также встретился с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции.

Союз объединяет более 200 турецких компаний, производящих станки и оборудование для таких секторов, как пищевая промышленность, автомобилестроение, переработка древесины, пластмассовая промышленность, строительство и другие.

В ходе беседы Минниханов подчеркнул, что Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот превысил $360 млн. «Мы видим некоторый спад из-за пандемии. Но будем надеяться, что в текущем году наши экономики будут восстанавливаться и мы выйдем на устойчивую траекторию роста», – заявил он.

В программе татарстанской делегации также значилось посещение реконструированного сквера имени Габдуллы Тукая, где Минниханов возложил цветы к памятнику великого татарского поэта. Парк был открыт в мае 2011 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения литератора. Памятник установили годом позже.

На сегодняшний день между Татарстаном и Стамбулом заключено уже 18 соглашений о побратимстве на муниципальном уровне. Регулярное авиасообщение между Казанью и Стамбулом было восстановлено 22 июня.