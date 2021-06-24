В Индии спецслужбы задержали популярного мусульманского проповедника Мухаммада Умара Гаутама, вменив ему в качестве преступления «обращение большого количества индийцев в ислам», сообщает OpIndia. По данным следствия, мужчина помог принять ислам нескольким тысячам жителей страны.

Подразделение полиции штата Уттар-Прадеш по противодействию экстремизму арестовало Гаутама и муфтия-кадия Джахангира Касми. Оба религиозных деятеля живут в Нью-Дели. Силовики утверждают, что они возглавляли «общенациональную ячейку по массовому обращению в ислам».

Мухаммад Умар Гаутам – проповедник, родившийся в индуистской семье высокого происхождения под именем Шьям Прасад Сингх Гаутам. В 1986 году он принял ислам после двухлетней дружбы с мусульманином Насиром Ханом, поразившим его искренностью и чистотой помыслов.

Вскоре ислам приняли жена и мать Гаутама. Впоследствии новообращенный мусульманин стал проповедником, и сотни индуистов стали принимать ислам с его помощью.

Силовики обратили внимание на духовную деятельность бывшего индуиста, узнав о большом количестве женщин, детей, малоимущих и представителей низших каст, обратившихся в ислам усилиями Гаутама.

В нынешней интерпретации законов Индии по противодействию экстремизму это было квалифицировано как «нелегальное обращение в религию». Особое внимание индийских силовиков привлек тот факт, что десятки молодых девушек из бедных индуистских семей приняли ислам через Гаутама, а затем вышли замуж за мусульман и родили детей.

В том же штате Уттар-Прадеш около дюжины мусульманских семей, проживающих в городе Горакхпур, оказались на грани насильственного выселения из своих домов.

В мае этого года местные чиновники в районе штата Барабанки снесли, по утверждениям местных мусульман, 100-летнюю мечеть, что вызвало беспокойство в общине.