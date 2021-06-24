Сведения о генетическом коде исходного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в китайской провинции Ухань в конце 2019 года, были изъяты из американских баз данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об информации о генетических последовательностях COVID-19, которую китайские власти предоставили Национальному институту здравоохранения США в марте 2020 года.

Однако спустя три месяца исследователи из КНР отозвали эти сведения, обосновав это тем, что информация о генетической последовательности «была обновлена». Якобы для того, чтобы не было расхождения в данных, ее необходимо заменить.

В результате первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз.

Источники Bloomberg сообщили, что сам факт изъятия исходных данных по запросу из Китая вызывает озабоченность на фоне обсуждения происхождения коронавируса и версии об утечке из уханьской вирусологической лаборатории.

В Национальном институте здравоохранения подчеркнули, что подобная процедура изъятия информации является нормальной практикой: «Предоставившие результаты исследователи имеют право на свою информацию и могут потребовать ее изъятия». В институте отметили, что не могут выдвигать никаких предположений об отличных от официальных мотивов китайских ученых.

Агентство сообщило, что вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум впоследствии смог восстановить удаленные из американских баз сведения. Но пока что они не пролили свет на происхождение коронавируса.

Американские власти уже несколько месяцев исследуют гипотезу об искусственном происхождении COVID-19. 45-й президент США Дональд Трамп в прошлом году сообщил, что американские спецслужбы обладают достаточными доказательствами, что коронавирус получил распространение после утечки из уханьской лаборатории.

В мае 2021 года члены Республиканской партии из комитета Палаты представителей США представили доклад, в котором имеются «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.

Китай все обвинения отрицает, однако еще в феврале 2020 года правительство ввело запрет на передачу каких-либо данных, образцов или другой информации, связанной с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам.

Тем не менее, СМИ утверждают, что недавно заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй вывез в США секретные данные о лаборатории Уханьского института вирусологии, с которой связаны слухи об утечке коронавируса и его искусственном происхождении

Зимой 2021 года группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) побывала в Ухане и посетила лабораторию, где в том числе исследуются разные типы коронавирусов. Весной ВОЗ представила доклад, в котором отвергла вероятность искусственного происхождения SARS-CoV-2. По данным организации, наиболее возможной версией является возникновение вируса среди популяции летучих мышей и передача его человеку через промежуточного носителя.