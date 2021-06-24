Суд в США приговорил 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган Ллойд к трем годам условного тюремного срока, 120 часам обязательных работ и штрафу $500 по делу о штурме Капитолия, сообщает агентство Associated Press.

Обвиняемая заключила сделку со следствием и признала вину в совершении правонарушения. «Я бы просто хотела извиниться перед судом, американским народом и моей семьей. Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту Дональду Трампу, и мне стыдно, что эта демонстрация обернулась проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так», – заявила Морган Ллойд во время вынесения приговора.

Также осужденная добавила, что она поняла, что ее присутствие в толпе позволяло в тот день другим нападать на офицеров и бить окна.

«Я сожалею об этом и беру на себя ответственность. Я никогда не собиралась помогать людям действовать агрессивно», – заключила Морган Ллойд.

В документах прокуратуры, поданных в суд, сказано, что фигурантка не должна сидеть в тюрьме, поскольку не проявляла агрессии в ходе штурма, заранее не планировала участвовать в беспорядках, оставалась внутри не больше 10 минут, дала подробные ответы следователям, позволила им изучить свой телефон, ранее не привлекалась к ответственности и признала вину.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа после митинга ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат Конгресса, на котором утверждали победу соперника Трампа демократа Джо Байдена.

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

8 января правоохранительные органы США начали уголовное расследование нападения на Капитолий. Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин рассказал, что 15 подозреваемым уже были предъявлены обвинения в федеральном суде в Вашингтоне, еще 40 предстали перед высшим судом округа по обвинениям, связанным с тем, что происходило непосредственно перед беспорядками. В помещениях Конгресса нашли бомбы.

При этом министерство юстиции США оценило ущерб, который был нанесен Капитолию сторонниками Трампа, в $1,5 млн.

Всего по делу о штурме Капитолия проходят около 500 человек.