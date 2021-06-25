О том, что власти Ливана «выявили потенциальную угрозу» для российского дипломатического персонала не только в своей стране, но и в соседней Сирии, арабские СМИ говорят уже целый месяц. Источником очередной публикации на эту тему стало издание «Аль-Ахбар», близкое к группировке «Хезболла». В ней говорится, что МВД Ливана проинформировало компетентные ведомства о возможности нападения со стороны «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) на российских дипломатов в Ливане. Это было доведено до сведения министерства обороны и министерства иностранных дел ближневосточной страны. Первоисточником же стала одна из местных разведывательных структур, утверждают журналисты.

По этим данным, ХТШ якобы вознамерилась нанести удар по «российским интересам в регионе», особенно на сирийской и ливанской аренах. Этот план, как утверждается, включает в себя атаку на дипломатический корпус РФ. «Для опасений есть основания, особенно с учетом того, что у ХТШ есть свои ячейки, которые находятся в различных лагерях беженцев в нескольких районах, особенно в Бейруте и на севере», – отмечается в неком письме МВД Ливана, которое цитирует «Аль-Ахбар». Само же российское посольство в Бейруте находится через дорогу от самых больших полицейских казарм в стране: концентрация сил безопасности в этом квартале немалая.

Странности детективной истории

Данные об угрозе российским дипломатам в Бейруте появились еще в начале месяца, однако о причастности ХТШ тогда речи не шло. Но и без упоминания сирийской фракции, сконцентрированной в провинции Идлиб, было много странностей. Так, к примеру, утверждалось, что структуры МВД Ливана почему-то сначала предупредили ливанский МИД, будто прежде всего рассчитывая на огласку. На это обратила внимание российская «Новая газета», указав на «запутанный путь этой жизненно важной информации». «Почему бы не принять прямые меры и не предупредить непосредственно российское посольство?» – задавались журналисты вопросом. И это не единственная странность, которая первым делом бросилась в глаза.

По данным «Новой», почти сразу после того, как ливанские правоохранительные органы получили соответствующий сигнал, к зданию российской дипмиссии была приставлена патрульная машина с двумя полицейскими. Однако уже на второй день автомобиль таинственным образом был снят с дежурства.

«Впрочем, многие детали заставляют усомниться в том, что полиция всерьез верит в реальность угроз, – говорится в материале «Новой». – Так, например, до сих пор ничего не известно о том, кто именно готовил атаку. Какая из воюющих в регионе группировок? Более того, неизвестно, каким именно образом полиции удалось установить, что готовится нападение. Осведомитель? Тайный агент?»

Все эти несостыковки тогда российская газета попыталась связать с ливанским внутриполитическим контекстом, но появление в свежих публикациях имени ХТШ может раскрыть и суть этих предупреждений, и даже их авторство.

Дамаск химичит с Идлибом

Возможно, причину появления этих загадочных угроз стоит искать на сирийском направлении. Накануне МИД сирийского режима выступил с порцией обвинений в адрес ХТШ о подготовке провокаций с применением отравляющих веществ в Идлибе и Хаме. «Емкости с отравляющими веществами были доставлены на днях через пограничный пункт Баб-аль-Хава в поселок Атма, где находится химическое предприятие, – цитируются некие источники в заявлении.

В «готовящихся провокациях» МИД режима не преминул обвинить «США, Великобританию, Францию, Германию, Голландию и Турцию», очевидно, уже предвкушая новое дипломатическое обострение.

Как показывает практика, через подобные заявления о мифических провокациях режим Башара Асада пытается легализовать собственные наступательные операции в районах, охваченных российско-турецкими договоренностями, чтобы потом преподнести захват территории у повстанцев как купирование «террористического очага».

Неслучайно двумя неделями ранее арабские СМИ сообщили, что силы баасистского режима укрепили свои позиции у границы зоны деэскалации Идлиб. Не исключено, что официальный Дамаск, а вместе с ним и лояльная ему «Хезболла» намерены обманным путем добиться от Москвы тотального одобрения на наступление. По крайней мере, под эти задачи хорошо встраиваются и традиционные сплетни о подготовке химической провокации, и новая публикация об угрозе российским дипломатам.

Главное, чтобы сами апологеты «войны до победного конца» в Дамаске и Бейруте не решились на реальное покушение против россиян, чтобы добиться своих целей.