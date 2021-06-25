В случае провала переговоров по Донбассу с Россией, США или в «нормандском формате» вопрос о дальнейших отношениях Киева с регионом может быть вынесен на всеукраинский референдум, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу «1+1».

«Стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», – отметил он.

На вопрос журналистки, считает ли он, что «Минск [Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины] умер», Зеленский ответил: «Он и родился еле живым».

В то же время украинский лидер указал, что Минские соглашения – единственный документ для урегулирования ситуации в Донбассе и его нужно сохранить, но необходим и новый формат. «Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать», – добавил президент.

По словам Зеленского, вопрос встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным «стоит в повестке», основной темой потенциальных переговоров станут вопросы безопасности. «С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. <...> Наши администрации соединились по повестке и по сроку и месту встречи», – сказал он.

Однако спикер украинской Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум, так как это незаконно.

«Вопросы территориальной целостности страны нельзя выносить на референдум. Это запрещает закон о референдуме. Допустим лишь вопрос замораживания конфликта», – сказал Разумков на пресс-конференции.

Он отметил, что подобный референдум обошелся бы бюджету Украины минимум в 2 млрд гривен (почти $72,5 млн).

В апреле Владимир Зеленский предложил Путину посетить Донбасс и провести переговоры в любом месте, «где идет война». В ответ российский лидер пригласил украинского коллегу в Москву, если тот намерен обсуждать вопросы двусторонних отношений.

При этом Путин добавил, что если президент Украины хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а уже после – с российским руководством.

9 июня президент России заявил, что им всегда есть о чем поговорить с Зеленским, особенно в свете накопившихся проблем между странами.

Этим летом Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон. Зеленский уточнял, что встреча пройдет в июле и на ней планируется обсудить расширение стратегического сотрудничества двух государств.