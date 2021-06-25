Во Всероссийский детский лагерь «Орлёнок» впервые провели газ, сообщает ТАСС. 24 июня состоялся запуск первой котельной. До газификации котельные в «Орлёнке» работали на мазуте и угле.

«Здесь была создана возможность для газификации лагеря, с этого начнется масштабная газификация Туапсинского района [Краснодарского края]. <…> Сегодня газ пришел в «Орлёнок», – сказал на церемонии открытия директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Руководитель лагеря Александр Джеус отметил, что провести газ в «Орлёнок» планировалось еще во времена СССР, когда он только открылся в Туапсе 61 год назад (в июне 1960 года). По его словам, планы сорвались «из-за распада Советского Союза и событий 1990-х годов».

«Сюда достаточно сложно было прокладывать газопровод из-за природных особенностей местности, однако у нас все получилось», – подчеркнул Джеус.

Центр «Орлёнок», расположенный на Черноморском побережье Краснодарского края, – один из крупнейших детских лагерей в России. Ежегодно сюда приезжает около 20 тыс. детей в возрасте от 11 до 16 лет.

В этом году по предложению президента России Владимира Путина стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря, которая продлится до 15 сентября. По ее условиям, россиянам возместят около 50% стоимости оплаченных путевок. Вернуть можно будет до 20 000 рублей, средства начислятся на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Однако турпоток на юг России может сократиться несмотря на программу кешбэка: с 1 июля в отели и пансионаты Кубани можно будет заселиться только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а с августа необходимо будет предъявить еще и сертификат о вакцинации.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что сертификат о вакцинации будут требовать и в детских лагерях. Позже власти уточнили, что правило не будет распространяться на детей.