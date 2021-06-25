В Чаде задержали российских туристов

В конце мая 10 российских туристов отправились в трехнедельную поездку по Чаду. Маршрут согласовали с местным МВД. Однако 15 июня в городе Файа-Ларжо их задержали. У туристов конфисковали паспорта и на военном самолете переправили их в столицу – Нджамену. Россияне остаются в стране в ожидании документов. #Чад #Россия #туристы