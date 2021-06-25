Минобороны России сообщило о переброске на авиабазу Хмеймим в Сирии двух истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Истребители прибыли в Сирию в рамках стартовавших 25 июня совместных учений сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.

Командир одного из экипажей МиГ-31К сообщил, что они будут выполнять «учебные задачи».

«Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и в сложных метеорологических условиях, днем и ночью», – цитирует его РИА «Новости».

В маневрах также задействованы пять кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также противолодочные и стратегические самолеты, рассказали в Минобороны.

В акватории Средиземного моря сейчас находится британский авианосец Queen Elizabeth с ордером прикрытия. 22 июня канал Sky News сообщил, что им заинтересовались российские военные: по словам командира авианосной ударной группы Стива Мурхауса, с тех пор как авианосец 18 июня начал операцию, направленную против ИГ, российский корабль приблизился к нему на 16 миль (примерно 25 км).

The Telegraph со ссылкой на командующего авиагруппой Джеймса Блэкмора пишет, что за авианосцем наблюдали российские самолеты МиГ. Британские военные заметили также фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

14 июня российский сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца Defender, якобы нарушившего границу в Черном море возле аннексированного Крыма. Эсминец, который до этого находился в составе авиагруппы Queen Elizabeth в Средиземном море, был предупрежден о применении оружия в случае нарушения госграницы, но не отреагировал – Великобритания не признает новые границы, очерченные Россией после аннексии полуострова.

«В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер», – отмечалось в сообщении российского военного ведомства. Премьер Великобритании Борис Джонсон указал, что со стороны Defender не было никаких нарушений.