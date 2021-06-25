Европейские эксперты и игроки газового рынка обрушились с резкий критикой на российского экспортера «Газпром» из-за отказа компании увеличить поставки газа в Европу, пишет Financial Times.

Страны Европы испытывают рекордный дефицит на газовом рынке, и в результате цены взлетели до рекордного за 13 лет уровня.

Экспорт российского газа в европейские страны в 2021 году упал примерно на 20%. Это произошло, несмотря на резкий рост спроса со стороны потребителей и истощение хранилищ после холодной зимы.

Аналитики обвиняют «Газпром» в нежелании наращивать поставки через продажи на спотовом рынке, хотя и отмечают, что компания выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

««Газпром» просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты», – сказал изданию топ-менеджер одной немецкой энергетической компании.

При этом ряд экспертов уверены: действия «Газпрома» являются попыткой давления на страны Евросоюза, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток – 2».

«Компания фактически говорит Европе: «Дайте нам «зеленый свет» по «Северному потоку – 2», тогда мы пошлем вам столько газа, сколько требуется»», – поделился своим мнением аналитик ICIS Том Марзек-Мансер.

В «Газпроме» сказали, что поставляют газ в соответствии с запросами потребителей.

Потребность ЕС в поставках российского газа достигнет этой зимой рекордных за несколько лет показателей, предсказывает Bloomberg. Издание пророчит региону усиление зависимости от топлива из России.