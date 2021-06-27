ПОЛИТИКА
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«Алые паруса» в Санкт-Петербурге
«Алые паруса» - ежегодный праздник петербургских выпускников. Праздник так назвали в честь книги Александра Грина. Именно в Петербурге писатель работал над своим произведением. Из-за пандемии на Дворцовую площадь попали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, их родители и учителя. Однако многие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. #алые_паруса #Питер #выпускники
В Санкт-Петербурге отметили / Others
27 июня 2021 г.
Истории
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