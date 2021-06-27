В Москве полицейские задержали женщину за отказ надеть маску

В Москве за отказ надеть маску полицейские задержали женщину. А после того, как она потеряла сознание, буквально выволокли ее из МФЦ. На кадрах видно, что изначально маска на лице женщины была, но не полностью надета, а в процессе задержания ее и вовсе сорвали. Пострадавшая написала заявление в СК и МВД. По ее словам, в отделе полиции она провела около 5-6 часов. Медэкспертиза зафиксировала у нее наличие многочисленных синяков и ушибов. #Москва #Россия #маски