ПОЛИТИКА
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В Москве полицейские задержали женщину за отказ надеть маску
В Москве за отказ надеть маску полицейские задержали женщину. А после того, как она потеряла сознание, буквально выволокли ее из МФЦ. На кадрах видно, что изначально маска на лице женщины была, но не полностью надета, а в процессе задержания ее и вовсе сорвали. Пострадавшая написала заявление в СК и МВД. По ее словам, в отделе полиции она провела около 5-6 часов. Медэкспертиза зафиксировала у нее наличие многочисленных синяков и ушибов. #Москва #Россия #маски
В Москве полицейские задержали женщину за отказ надеть маску / Others
27 июня 2021 г.
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