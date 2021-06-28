Нет места конкуренции

Решение сначала столичных, а затем региональных властей ввести «добровольно-принудительную» вакцинацию вызвало негативную реакцию среди россиян. Причем не только среди тех, кто не доверяет вакцинации в принципе, но и тех граждан, кто скептически относится к российским препаратам и не готов слушать сегодня заявления властей о свободе выбора и конституционных правах, а завтра – об очередных ограничениях на посещение кафе, курортов или рабочих мест.

Статистика красноречиво говорит, что кампания по вакцинации населения идет успешнее в государствах, которые не боятся создавать конкуренцию среди своих и зарубежных препаратов. Например, в Венгрии, где зарегистрированы все известные вакцины, включая российский препарат «Спутник V», наблюдается заметное снижение уровня заболеваемости (с 272 974 заболевших в апреле до 41 784 – в конце июня).

Страны-создатели вакцин также предоставляют гражданам возможность выбора. В Германии сертифицированы не только Pfizer/BioNTech, но Janssen (от Johnson & Johnson), Moderna и AstraZeneca, а в Великобритании, где был создан препарат AstraZeneca (разработан Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca), граждане могут привиться также Pfizer и Moderna.

При этом сопротивление россиян довольно обоснованно: как пишет публицист Сергей Мурашов, недавняя история с отравлением оппозиционера Алексея Навального и роли ряда российских медицинских организаций и медиков разного уровня в сокрытии и отрицании того, что подтвердили независимые эксперты, лишь последняя капля. «Увы, в структуре трат российского бюджета реальная забота о здоровье рядовых россиян не занимает первого места, и все, у кого есть такая возможность, для серьезного лечения выезжают за границу: в Германию, Францию, США», – отмечает он. «Можно ли ожидать честности и объективных оценок от медицины, стоящей на цыпочках перед властями и готовой признавать или опровергать что угодно, смотря по тому, что подскажут «сверху»», задается Мурашов риторическим вопросом.

В этом смысле у многих российских экспертов и общественников возникает резонный вопрос: если сопротивление населения вакцинации «Спутником V» или другими отечественными препаратами очевидно, то почему россиян лишают права выбора, который есть во многих странах мира?

Три страны мира

Россия не одинока в своем «вакцинном изоляционизме», как характеризует ситуацию авторитетный российский политтехнолог Игорь Минтусов: Китай и Куба также не допускают на свой рынок зарубежные вакцины (в КНР одобрены четыре китайские вакцины, на Кубе – две кубинские и в РФ – три российские). Однако, в отличие от России, китайцы на сегодняшний день сделали прививку 622 000 000 человек – 43% населения. В РФ доверились «Спутнику» пока только 19 657 314 человек, то есть 13,5 % граждан, указывает Минтусов. Даже Индия, имеющая свою вакцину, одобрила AstraZeneca.

Писатель и публицист Сергей Беседин, оценивая действия властей, логично замечает: «Вакцинировать предлагается примерно теми же методами, какими в 1930 году народ загоняли в колхозы. Но ведь любое действие подразумевает противодействие. Плюс страх, идущий от недостатка информированности».

Ветеран спецподразделения «Альфа» ФСБ России Алексей Филатов также задается вопросом: «Почему при весьма скромных темпах вакцинации (10 млн человек привитых из 146 млн населения) не разрешить в стране импортные вакцины? Почему не дать возможность тем, кто не доверяет отечественной медицине, привиться тем, чем прививаются в остальном мире? Пусть прививаются за свой счет, но прививаются! Если это спасет жизнь хотя бы одному россиянину, то почему нет? Отсутствие возможности выбора прививки мне кажется странным, несправедливым и вредным для страны».

«Выбор, который есть у всего человечества, у россиян почему-то отсутствует. Это загадочный, необъяснимый и несколько шизофренический диктат», – констатирует известный журналист Александр Невзоров.

Не здоровье, а репутация

Россияне, которые по разным причинам смогли за рубежом привиться Pfizer, Moderna и AstraZeneca, не смогут на основании сертификата о прививке тем же Pfizer получить, например, QR-код для посещения кафе и ресторанов. С другой стороны, россияне часто выезжают за рубеж по разным причинам – навещают родственников, на лечение, на отдых, на учебу. «Страны Европы хотят ввести ковид-паспорта, а въезд разрешить тем, кто привился одобренной ВОЗ вакциной. «Спутник V» пока не входит в их число. Государство искусственно ограничивает доступ российских граждан к иностранным вакцинам и тем самым (парадокс) снижает уровень доверия людей к российским вакцинам… Однако от представителей элиты мы слышим постоянные упреки в безответственности граждан, не желающих прививаться», – отмечает Игорь Минтусов.

По мнению признанного эксперта, создается впечатление, что в этой ситуации власть заботит не столько здоровье россиян, сколько «построение репутации великих победителей вируса, первыми зарегистрировавших вакцину (без проведения третьей фазы клинических исследований)», – что, к слову, является одной из причин, по которой в ЕС до сих пор с предубеждением относятся к продукту российской науки.

Минтусов заочно согласен с Филатовым: «Вакцинация российских граждан иностранными вакцинами должна проходить, естественно, за деньги. И у российских граждан должен быть выбор: бесплатная российская вакцина или ее платный зарубежный аналог. Почему власть не хочет совместить приятное для себя (выручка от продажи иностранных сертифицированных ВОЗ вакцин в России) с полезным для граждан (возможность выезжать в другие страны в нынешнее непростое время)?».

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов вроде бы призвал власти сертифицировать иностранные вакцины, чтобы увеличить внешний туризм в Россию. Первым шагом в данном направлении стало решение властей Краснодарского края принимать граждан с сертификатами о вакцинации не только российскими, но и иностранными препаратами. При этом сам Титов говорит, что с «технической точки зрения» эту задачу выполнить непросто: гости Краснодарского края, привитые иностранной вакциной от коронавируса, должны предоставить сертификат на английском языке с переводом на русский. А, как отмечают в Роспотребнадзоре, в настоящий момент нет четкой нормативной базы по документации, подтверждающей вакцинацию иностранными препаратами.

Демонстрация эффективности

Израильская клиника Hadassah в Москве не смогла ввезти партию вакцин BNT162b2, которые производятся компаниями Pfizer и BioNTech. При этом организация относится к медицинскому кластеру в Сколково, в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, зарегистрированные в странах ОЭСР (Организация экономического союза и развития), куда входят страны Евросоюза, замечает The Insider.

Фармкомпания, которая готовилась производить в России вакцину англо-шведской AstraZeneca, по рекомендации властей переключилась на производство «Спутника V». А вакцину китайской CanSino Biologics, которую Минздрав должен был одобрить еще до Нового года, завернули на уровне министра Мурашко, отмечают «Открытые медиа».

Как отмечают источники издания в администрации президента и правительстве, есть задача продемонстрировать всему миру, насколько эффективен «Спутник V», и главной площадкой для такой демонстрации должна стать, разумеется, Россия, поэтому иностранным аналогам не рады. Кроме того, другие российские вакцины, конкуренты «Спутника», не становятся массовыми: если «Спутника» сейчас хватит на 20 млн человек, то «ЭпиВакКороны» — только на 0,5 млн человек. А «КовиВак» вообще будут делать только в стенах центра Чумакова, так как для ее создания используется «живой» вирус, к работе с которым не имеют допуска крупные промышленные площадки. При этом депутаты и политики высшего эшелона, указывают «Открытые медиа», привились именно «ЭпиВаком», который предположительно проще переносится людьми старшего возраста, но при этом практически недоступен обычному россиянину.