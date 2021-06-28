Объединенные Арабские Эмираты потребовали от Италии закрыть свою передовую авиабазу материально-технического снабжения, действующую на авиабазе Аль-Минхад в Дубае, и вывести оттуда весь контингент итальянских военнослужащих (около 100 человек) до 2 июля 2021 года, сообщает французский портал Zone Militaire.

Требование не было объявлено официально, чтобы «не создавать излишнего политического резонанса». Однако итальянская сторона уже приступила к его выполнению, пишут местные источники.

Итальянская передовая авиабаза материально-технического снабжения (FLAB) была создана на территории ОАЭ главным образом для содействия обеспечению итальянского военного контингента в Афганистане, а также в Ираке и в районе Африканского Рога.

С 2002 года FLAB располагалась в аэропорту Аль-Батин (в Абу-Даби), но в 2015 году была перемещена на авиабазу Аль-Минхад в Дубае. На базе постоянно находятся по ротации два военно-транспортных самолета ВВС Италии.

Требование ОАЭ выдворить итальянскую базу со своей территории стало реакцией на принятое в январе 2021 года министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо решение отозвать лицензии на экспорт неуправляемых авиационных ракет и бомб в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты у итальянской компании RWM Italia (дочерняя компания немецкого концерна Rheinmetall).

Ранее поставка этого вооружения была временно приостановлена итальянскими властями из-за участия Саудовской Аравии и ОАЭ в войне в Йемене (а ОАЭ – еще и ввиду вовлеченности в конфликт в Ливии). При этом Луиджи ди Майо публично объявил о введении фактического запрета на экспорт данного вооружения в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявив, что «мы считаем, что это наш долг, ясное послание мира, исходящее из нашей страны».