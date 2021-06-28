Российские производители и продавцы оружия, патронов, тюнинговых комплектов и аксессуаров могут потерять около ₽5 млрд в год, если одобренные Федеральным собранием поправки к закону об оружии вступят в силу, сообщил РБК исполнительный директор Союза оружейников России (СОР) Владимир Жихарев.

Глава Союза также подчеркнул, что около 9 тыс. человек – работников отрасли – в этом случае попадут под сокращение в краткосрочной перспективе.

По словам Жихарева, желаемый профилактический эффект, которого авторы поправок хотят добиться, несоизмерим с теми потерями, с которыми столкнется оружейная отрасль.

Предложения по моделям со сверловкой «Ланкастер» и «Парадокс», по мнению господина Жихарева, полностью убьют этот сегмент оружейного рынка. Их приравнивают к нарезным карабинам, что позволит покупать их только через пять лет после получения разрешения. «После пятилетнего стажа люди будут точно покупать значительно превосходящее по характеристикам нарезное или полуавтоматическое оружие, а не гладкостволы», – сказал он.

Исполнительный директор СОР отмечает также, что не очень понятен смысл решения относительно полуавтоматических охотничьих ружей (у «Калашникова» это «Сайга» с гладкими стволами и МР-155, у «Молота» это гладкоствольный «Вепрь» и «Горностай»), которые после вступления закона в силу можно будет купить только через два года владения одноствольными или двуствольными гладкостволами. «Сторонники поправок пытаются убедить, что стрельба из полуавтоматической винтовки может вестись быстрее, чем из двуствольной. Но при наличии определенных навыков стрельбу можно вести примерно с такой же скоростью», – объясняет он свои сомнения.

Советник гендиректора предприятия «Молот-Оружие» Василий Нагаев заявил, что около 80% объема выпускаемой заводом продукции подпадает под новые ограничения по возрасту и стажу.

В Росгвардии возражают: поправки вступят в силу через год после принятия, что «дает время и производителям, и торгующим организациям переориентировать под новые требования свои бизнес-процессы».

Ранее Совет Федерации внес ряд изменений в законодательство, регулирующее оборот оружия в стране, и ужесточил ответственность за их нарушение. Изменения касались пяти законов. Поправки увеличили срок наказания с четырех до пяти лет колонии за преступления, связанные с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, пересылкой или ношением оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. В самостоятельный состав преступления выделяются деяния, связанные с незаконным сбытом огнестрельного оружия.

25 мая более 40 компаний, продающих оружие, включая магазины из Дагестана, Самары, Ижевска и Московской области, направили письма президенту «Опоры России» Александру Калинину с просьбой инициировать более подробную проработку предлагаемых мер.

В частности, генеральные директора компаний подчеркивали, что введение стажа для покупки полуавтоматического оружия «повергнет всю отрасль в состояние кризиса» и «поставит на грань закрытия более 75% оружейных магазинов России в течение полугода», заключает РБК. По данным Союза оружейников России, сегодня в стране около тысячи таких магазинов.