Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press.

Изначально Киев присоединился к заявлению Совета по правам человека ООН с призывом к КНР разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян. Этот документ поддержали более 40 стран.

В ответ на это власти Китая пригрозили Украине блокировкой 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 25 июня заявила, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

«Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена», – сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии – базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

«Это использование вакцин в качестве оружия. Мы как демократия хотим противостоять этому», – подчеркнула она.

Позже стало известно, что Украина исключила свое имя из списка из-за предупреждения Китая о блокировке поставки 500 тыс. доз. На фоне распространения коронавирусной инфекции Киев договорился с китайской компанией Sinovac Biotech о покупке 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний, слежки, а также других нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В начале лета 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

Весной 2021 года США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Правительства многих государств утверждают, что в СУАР действуют «лагеря перевоспитания» для мусульманского меньшинства. Китай все обвинения отрицает.