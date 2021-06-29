ПОЛИТИКА
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В Шанлыурфе ворона берет деньги с посетителей туалета
В турецком городе Шанлыурфа живет ворона, которая берет деньги с посетителей туалета, чем сильно удивляет их. Если кто-то не платит, то птица начинает громко каркать. Полтора месяца назад владелец туалета подобрал и выходил упавшую с дерева ворону. Птенец быстро понял, как он может отблагодарить своего спасителя. #Турция #ворона-кассир #туалет
В Шанлыурфе ворона берет деньги с посетителей туалета / Others
29 июня 2021 г.
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