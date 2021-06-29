В Шанлыурфе ворона берет деньги с посетителей туалета

В турецком городе Шанлыурфа живет ворона, которая берет деньги с посетителей туалета, чем сильно удивляет их. Если кто-то не платит, то птица начинает громко каркать. Полтора месяца назад владелец туалета подобрал и выходил упавшую с дерева ворону. Птенец быстро понял, как он может отблагодарить своего спасителя. #Турция #ворона-кассир #туалет