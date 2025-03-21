Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резкой критикой в адрес главы МИД Армении Арарата Мирзояна, назвав его заявления необоснованными и манипулятивными. Речь идет о выступлении Мирзояна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой 20 марта.

Баку подчеркнул, что Армения сознательно представляет Азербайджан как сторону, не заинтересованную в мире, в то время как сама блокирует процесс заключения мирного договора.

В заявлении МИД Азербайджана напомнили, что именно Армения начала агрессию, провела этнические чистки азербайджанцев, разрушила города и совершила массовые убийства. Подчеркивается, что Баку никогда не стремился к захвату армянских территорий и не заинтересован в превращении региона в зону конфликта.

Азербайджанская сторона также прокомментировала заявления Еревана о согласии с последней редакцией мирного договора, отметив, что именно Армения в течение двух с половиной лет затягивала переговоры, выдвигая неприемлемые предложения. В МИД заявили, что дипломатическая активность Баку позволила продвинуться в процессе.

При этом Азербайджан не намерен игнорировать продолжающиеся претензии Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, зафиксированные в конституции Армении, а также попытки сохранить структуры ОБСЕ, включая Минскую группу.

«Мирный договор будет подписан лишь после устранения Арменией существующих препятствий», — говорится в заявлении.

МИД Азербайджана также отверг обвинения в отказе от предложений Еревана по коммуникациям и контролю за вооружениями, назвав их примером дезинформации и попыткой манипуляций.

Что касается требований об освобождении пленных армянского происхождения, в Баку подчеркнули, что речь идет о лицах, обвиняемых в тяжких преступлениях, и Азербайджан действует в рамках Женевских конвенций, международного и национального права.

МИД Азербайджана также указал, что если Армения действительно хочет решить гуманитарные вопросы, она должна обеспечить право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение, предоставить информацию о 4000 пропавших без вести и сотрудничать по картам минных полей.

В Баку заверили, что продолжат прилагать усилия к установлению мира и будут противодействовать шагам, направленным на срыв этого процесса.