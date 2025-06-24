Палестинская администрация в Рамалле приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем и призвала распространить его на сектор Газа.

«Мы требуем завершить этот шаг достижением прекращения огня, которое включало бы и Газу», — говорится в заявлении офиса президента Махмуда Аббаса, опубликованном агентством Wafa.

Палестинские власти выразили надежду, что соглашение поможет остановить кровопролитие и на других участках регионального конфликта.