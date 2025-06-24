ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестина: включите Газу в перемирие между Ираном и Израилем
В Рамалле призвали распространить иранско-израильское перемирие на сектор Газа
Палестина: включите Газу в перемирие между Ираном и Израилем
/ Reuters
24 июня 2025 г.

Палестинская администрация в Рамалле приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о достижении перемирия между Ираном и Израилем и призвала распространить его на сектор Газа.

«Мы требуем завершить этот шаг достижением прекращения огня, которое включало бы и Газу», — говорится в заявлении офиса президента Махмуда Аббаса, опубликованном агентством Wafa.

Палестинские власти выразили надежду, что соглашение поможет остановить кровопролитие и на других участках регионального конфликта.

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