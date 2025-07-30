BBC и Sky News: Израиль запрещает журналистам снимать разрушения в Газе
Израиль запрещает иностранным журналистам снимать разрушенные районы Газы — как с земли, так и с воздуха. Об этом в своих репортажах рассказали журналисты BBC и Sky News, сопровождающие гуманитарные рейсы.
Эти ограничения, по всей видимости, направлены на то, чтобы не допустить международной огласки масштабных разрушений: по сообщениям, значительная часть Газы стерта с лица земли и остается недоступной для иностранной прессы.