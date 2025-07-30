BBC и Sky News: Израиль запрещает журналистам снимать разрушения в Газе

Израиль запрещает иностранным журналистам снимать разрушенные районы Газы — как с земли, так и с воздуха. Об этом в своих репортажах рассказали журналисты BBC и Sky News, сопровождающие гуманитарные рейсы.