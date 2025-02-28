Новое правительство Ливана под руководством Навафа Салама заявило, что прекращение израильской оккупации и установление государственного контроля над оружием являются его ключевыми приоритетами. Кабинет, получивший вотум доверия 95 из 128 депутатов, намерен добиваться полного суверенитета страны.

В правительственной программе термин «сопротивление» заменили на «право на самооборону», однако новый кабинет подчеркивает, что Ливан должен сам контролировать вопросы войны и мира. Салам пообещал создать специальный фонд для восстановления южных районов страны, пострадавших от израильских атак.

С 8 октября 2023 года Израиль ведет боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы». После убийства лидера движения Хасана Насраллы 27 сентября Тель-Авив усилил удары по территории Ливана и ввел войска в приграничные районы. В Бейруте считают, что Израиль намерен изменить демографический баланс на юге страны, вынуждая жителей к переселению.

Ливанское правительство формируется по конфессиональному принципу, и ключевые посты распределяются между различными религиозными общинами. Однако, несмотря на попытки сформировать более нейтральный кабинет, политическая нестабильность остается главной проблемой страны.