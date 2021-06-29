ПОЛИТИКА
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В Кувейте египтянина арестовали за жалобы на погоду
У природы нет плохой погоды, считают в МВД Кувейта: полиция сочла комментарии египтянина на видео для TikTok о жаре и песчаном шторме «оскорбительными». Теперь мужчине грозит депортация
В Кувейте египтянина арестовали за жалобы на погоду
Фото: My Kuwaits / Others
29 июня 2021 г.

В Кувейте мужчина, проезжая через песчаную бурю, записал за рулем видео для TikTok, чем фактически обеспечил себе депортацию, пишет BBC.

На видео он жалуется на пыль и жару – температура в тот день достигла отметки в 50 °C. Ролик стал вирусным не только в TikTok, но и в Twitter.

Кроме пользователей соцсетей на видео отреагировало и МВД Кувейта. В министерстве сообщили, что мужчина будет привлечен к ответственности за «оскорбление Кувейта». Полицейские задержали обвиняемого.

Позже стало известно, что тиктокер – гражданин Египта и его ждет депортация.

В поддержку блогера пользователи соцсетей стали записывать собственные видео, в которых выражали недовольство погодой.

Погодные сюрпризы стали популярной темой и в Москве, где после недели жары в 37 °C прошел суперливень. В некоторых районах столицы выпало до 70% от месячной нормы осадков. Москвичи в соцсетях пишут о том, что город захлестнул ураган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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