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Турция начала закачку сжиженного природного газа в первый плавучий терминал
У берегов провинции Хатай на юге Турции началась закачка сжиженного природного газа в первый в стране плавучий терминал «Эртугрул Гази». Установка способна регазифицировать 28 млн кубометров сжиженного газа в сутки для последующего сжатия и передачи в газораспределительные сети. #ErtugrulGazi #Турция #природныйгаз
Турция начала закачку сжиженного природного газа в первый плавучий терминал / Others
29 июня 2021 г.
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