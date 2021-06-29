Турция начала закачку сжиженного природного газа в первый плавучий терминал

У берегов провинции Хатай на юге Турции началась закачка сжиженного природного газа в первый в стране плавучий терминал «Эртугрул Гази». Установка способна регазифицировать 28 млн кубометров сжиженного газа в сутки для последующего сжатия и передачи в газораспределительные сети. #ErtugrulGazi #Турция #природныйгаз