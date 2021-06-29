Истребители ВВС Великобритании следят за российскими учениями в Средиземном море?

Во время учений ВМФ России в Средиземном море истребитель пятого поколения F-35 вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов с британского авианосца «Королева Елизавета». Это подтверждают видеокадры, которые распространило Минобороны РФ. Британская авиация с 7 июня выполняет в Средиземном море задачи по уничтожению боевиков ИГИЛ. #Средиземноеморе #Россия #Великобритания