Федеральная нотариальная палата удалила данные о трех инвесторах венчурного фонда Sistema SmartTech, которым управляет младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, сообщают «Открытые медиа» («ОМ»).

Данная информация пропала после выхода расследования «ОМ» о бизнесе дочери главы Минобороны, которой активно помогают крупные предприниматели.

По данным издания, фонд Sistema SmartTech был создан в 2020 году, а его объем составил ₽5 млрд. Управляющим партнером фонда является Ксения Шойгу, а якорным инвестором – АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Последняя обещала вложить в фонд ₽1,5 млрд.

17 декабря 2020 года к инвесторам фонда присоединилась компания «Фотон-Инвест», принадлежащая акционеру «Сибура», бывшему члену совета директоров «Газпромбанка» Дмитрию Конову.

26 марта 2021 года стало известно об участии структуры государственной группы ВТБ «БФ Секьюритиз», а 30 апреля – «Холдинга стратегического развития», который принадлежит закрытому паевому фонду семьи акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

После выхода публикации из документов нотариальной палаты пропали данные о новых инвесторах, в частности о структурах Конова, Алекперова и госбанка ВТБ, которым руководит Андрей Костин.

Бизнесменам интересно поучаствовать в бизнесе Ксении Шойгу, поскольку у нее «большие возможности в области GR», сообщил «Открытым Медиа» собеседник, близкий к руководству Минобороны.

Ксения Шойгу ведет активную предпринимательскую деятельность, и в этом ей помогают друзья ее отца-министра, а также средства из федерального бюджета.

Так, с помощью одного друга семьи, миллиардера Геннадия Тимченко за три года она заработала ₽2,1 млрд на государственных стройках, а другой знакомый отца, бизнесмен Дмитрий Босов передавал ей порт Северного морского пути, через который планировалось вывозить уголь с арктических месторождений, отмечает издание.

Сама Ксения Шойгу привлекла зятя главы Росгвардии к проекту Минобороны по застройке Кронштадта стоимостью ₽58 млрд, а патриотические организации под управлением менеджеров Ксении получили от Москвы и Московской области ₽6,7 млрд на воспитание молодежи.