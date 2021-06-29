Cкандал, разгоревшийся между Россией и Британией из-за прохода эсминцавблизи аннексированного Крыма, получил продолжение в Средиземном море: самолеты F-35, находившиеся в составе британской авианосной группы корабля «Королева Елизавета», были замечены вблизи группировки ВМФ РФ, находящейся на учениях, нацеленных на обеспечение безопасности авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения «Тартус» в Сирии. Ситуация в Средиземноморье могла выглядеть штатной: ранее самолеты российских ВКС «Сухой» и МиГ также наблюдали в этом регионе за маневрами британского авианосца. Однако остроту вылетам F-35 добавил контекст событий недельной давности, которые привели к дипломатическому скандалу между Лондоном и Москвой и обострили ситуацию вокруг аннексированного полуострова.

Неделей ранее Москва сообщила, что ее Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ остановили нарушение госграницы кораблем «Дефендер» ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. По оценкам РФ, эсминец проследовал в ее территориальные воды на три километра, после чего, как утверждается, российский сторожевой корабль произвел предупредительные выстрелы, а бомбардировщик Су-24М – предупредительное бомбометание по курсу движения. В Москве назвали инцидент провокацией, которая якобы грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Отдельно Россия оскорбилась тем, что британцы не воспользовались каналами спецсвязи.

Британская же сторона говорит о своем праве на так называемый безопасный проход: корабль следовал через территориальные воды Украины, которой, как подчеркивает Лондон, принадлежит Крымский полуостров. «Дефендер» является частью ударной авианосной группы во главе с авианосцем «Королева Елизавета», который в составе ордера отправился в мае в семимесячный поход в Индийско-Тихоокеанский регион. В Министерстве обороны Британии отмечают, что эсминец временно оторвался от «своих», чтобы «выполнить ряд собственных задач в Черном море». Комментируя инцидент, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон отметил, что «использование международных вод было оправдано» с учетом того, что аннексию Крыма в Британии не признают. Кроме того, в Лондоне заметили, что россияне не открывали огонь, а просто проводили учебные стрельбы.

Отголоски прошлого

Обстановка напоминает керченский инцидент осенью 2018 года, когда катера ФСБ и корабли ВМФ РФ столкнулись с ВМС Украины. Тогда ситуация показала тупиковый конфликт двух политических нарративов, когда каждая страна считает Крым своей территорией, и каждая действует, исходя из своих убеждений. Ситуация, когда политический контекст делает неразрешимым правовой коллапс. Капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко тогда отмечал: «Российские моряки уверены, что украинцы вторглись в их территориальные воды – 12-мильную зону вокруг Крыма. Украинцы считают, что никаких территориальных вод России возле Крыма нет, потому что Крым – территория Украины. Возникла правовая коллизия, приведшая к инциденту. Как результат – военные стали заложниками политической коллизии, и проблема в том, что никакого выхода из нее нет».

Такого рода инциденты, впрочем, характерны не только для Черного моря. В том же 2018 году после керченского «прорыва» эсминец ВМС США прошел вблизи залива Петра Великого в Японском море, преподнеся это как успешную операцию по поддержке свободы судоходства и «вызов чрезмерным морским требованиям России». Это был первый с 1987 года маневр ВМС США по «поддержке свободы» мореплавания в регионе, которая, в свою очередь, зависит от еще более давних решений советского руководства, а именно – постановлений Совета министров. Так, 20 июля 1957 года СССР выдвинул требования считать историческими водами залив Петра Великого. Франция, Нидерланды, Япония, США, Великобритания, Швеция и ФРГ выпустили официальные возражения по поводу определения, отмечая в нотах протеста, что воды залива не соответствуют Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Правовой спор так и не был урегулирован. Позиция Вашингтона заключается в том, что российская сторона незаконно претендует на районы залива Петра Великого, которые выходят за установленную Конвенцией ООН по морскому праву 12-мильную зону территориальных вод. Тому, как ситуацию попытался изобразить Пентагон, Москва противопоставила свой нарратив. «Если экипаж американского эсминца и продемонстрировал что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота», – попытался пошутить тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Но сейчас в Черном море все могло закончиться гораздо хуже. Так, замдиректора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин напомнил, что во время похожего инцидента 1988 года с крейсером «Йорктаун» и эсминцем «Кэрон» ВМС США у крымских берегов «советские корабли не открывали предупредительный огонь, а пошли на таран, сами получив серьезные повреждения и повредив американцев». «Произошедший инцидент может иметь важное значение для последующих споров, связанных со свободой судоходства, с участием не только России, но и других стран (например, Китая), которые будут внимательно изучать новый прецедент», – заключил Кашин, комментируя произошедшее с «Дефендером».

Нехрестоматийный пример

В своей аналитике для британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) профессор Питер Робертс отмечает, что международное право не требует, чтобы военный корабль информировал «центральные власти» о намерении совершить мирный транзит. «Великобритания не сделала этого, и, более того, не могла, потому что это подорвало бы все, что она публично поддерживает в том, что касается незаконности российской оккупации», – говорит исследователь. По его словам, инцидент – хорошая история, но несколько преувеличенная.

Действительно, дополнительную интригу внесло то, что, по мнению ряда западных экспертов, эсминец «Дефендер» действительно оказался в опасной близости от ВМФ РФ, но из-за сбитых сигналов Автоматической идентификационной системы: их якобы кто-то мог подделать.

Профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин обращает внимание на то, что задолго до подхода британского военного корабля к побережью Крыма Россией был опубликован нормативный акт о временно закрытых районах для мореплавания. «Такое закрытие – для проведения учений или по иным причинам – право территориального прибрежного суверена. Великобритания, кстати, его не оспорила», – пояснил он.

Отдельную подоплеку эксперты ищут в развивающихся связях между Британией и Украиной. Так, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов нашел символичным то, что за два дня до инцидента в море Киев и Лондон подписали меморандум, который касается совместного проектирования и создания военных кораблей, реконструкции украинских судостроительных предприятий и появления в Украине двух баз ВМС.

Впрочем, ясно то, что в этой ситуации Москва также находилась не в сильной позиции: эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник считает, что у российской стороны просто не было кораблей, которые могли бы физически вытеснить британский эсминец из этого района: он существенно тяжелее, чем пограничные катера.