«Когда Украина будет готова к членству в НАТО – это будут решать 30 стран-участниц НАТО. Никто другой не имеет никакого права пытаться вмешаться в этот процесс», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам Брюссельского саммита североатлантического альянса. Что это значит и когда Украина будет в НАТО?

Предыстория

Спустя год после подписания акта о Независимости Украина присоединяется к Совету североатлантического сотрудничества и через два года после этого она первой из стран СНГ подписывает с блоком НАТО рамочный договор программы «Партнерство ради мира». Далее в 2002 году следует «Индивидуальный план партнерства с НАТО». В начале 2008 года президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, глава Верховной Рады Арсений Яценюк направляют письмо в североатлантический блок с просьбой о предоставлении Украине «Плана действий по членству в НАТО» (ПДЧ), что является заключительным этапом на пути к вступлению в Альянс.

Позже, после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Украина снова вернулась к статусу внеблоковой страны, что было закреплено законодательно в 2010 году. Усиленное давление Российской Федерации на коррумпированных представителей в высших эшелонах власти в этом вопросе было весьма успешным.

После победы Революции Достоинства и оккупации Крыма, а впоследствии и развязывания военных действий боевиками, поддерживаемыми Россией в Донбассе, вопрос о вступлении в НАТО стал звучать громче, настойчивее и стал жизненно необходим для сохранения суверенитета Украины как независимого государства.

Агрессия России в отношении Украины и Грузии представляет серьезную угрозу всему Североатлантическому блоку. Изменение границ серьезно пошатнуло мировую безопасность. Реальная угроза независимости ряду восточноевропейских стран подтолкнула НАТО к ускоренному диалогу о членстве Грузии и Украины.

В июне текущего, 2021 года, по итогам саммита НАТО в Брюсселе вопрос о получении Украиной членства в Альянсе через ПДЧ снова был поднят на поверхность. Фактически, ничего нового на саммите не прозвучало. Как и на Бухарестском саммите в 2008 году, этот вопрос был поддержан всеми странами-участницами Альянса, но конкретно дата получения непосредственно Плана действий озвучена не была.

ПДЧ, традиционно, составляется под каждую страну-кандидата индивидуально, и составление, а тем более выполнение его могут растянуться на годы. В нем не предусмотрено жестких сроков, он предусматривает лишь усилия страны-кандидата, политическую волю ее руководства и тяжкий труд «рабов на галерах».

«Это (ПДЧ) зависит от того, будут ли они соответствовать критериям. Факт заключается в том, что они должны очиститься от коррупции, факт также заключается в том, что они должны достичь других критериев, чтобы получить ПДЧ. Это еще предстоит увидеть», – заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита.

Сложно назвать это полной дипломатической победой для Украины, скорее промежуточной. Учитывая постоянную эскалацию на востоке страны, в аннексированном Крыму, а также постоянные дестабилизирующие действия России у границ страны посыл НАТО очень важен. Это четкий сигнал поддержки Украины, ее независимости, суверенитета и неприятия оккупации. Но также это и четкий сигнал Украине о том, что, несмотря на большой пройденный путь, впереди еще много работы.

Хотя, например, российский политолог Александр Морозов полагает, что последний саммит НАТО ставит точку в семилетнем периоде «открытой двери» для Украины и начинает кардинально новый этап взаимоотношений Альянса и стран Восточного партнерства. По его словам, Грузия уже вступает в НАТО, процесс по Украине окончательно одобрен, а вот на позицию России теперь никто не будет оглядываться.

Реакция РФ

Эти решения не могли не вызвать реакцию России. На протяжении всей тридцатилетней истории независимости Украины РФ, со своей стороны, всеми силами препятствовала сближению Киева с НАТО, не жалея ресурсов и средств. «Расширение НАТО на восток» – одна из самых болезненных тем внешней политики Российской Федерации, а также необозримое поле для спекуляций в средствах массовой информации. Если к странам Балтии и Польше присоединятся Украина и Грузия, граница с мощным условным противником, как это представляют российские власти, будет существенно увеличена.

Владимир Путин, а также целый ряд российских политиков рангом пониже озвучивают подобные заявления на регулярной основе. Так, в недавнем интервью телеканалу «Россия-1» Президент РФ заявил, что «время подлета от Харькова или Днепра до центральной части России (Москвы) уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?». Это, безусловно, являлось популизмом чистой воды, так как подлетное время ракет из уже являющихся членами Альянса стран Балтии меньше и составляет около 5 минут.

Комментируя стремление Украины, Молдовы и Грузии присоединиться к Североатлантическому Альянсу, спикеры от РФ часто ссылаются на якобы существующую договоренность, достигнутую в ходе переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году о недопустимости расширения НАТО на восток. Это утверждение не имеет абсолютно никаких документальных подтверждений. Сам Михаил Горбачев, глава делегации от СССР, в разных интервью озвучивает разную информацию: подтверждая в одних и отрицая в других. В любом случае Устав НАТО гласит, что любая страна может стать его членом и никакие устные договоренности не могут превалировать над уставом.

Путин считает, что стремление в НАТО не находит поддержки у простых граждан Украины: «и это умные люди. Я говорю без всякой иронии. Это не потому, что другие дураки, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня».

Хотелось бы отметить, что тема «линии огня» присуща исключительно риторике российских спикеров, ни о каких огневых рубежах ни от представителей украинской стороны, ни от представителей блока речь никогда не шла. Так о сокращении подлетного времени чьих ракет россияне так беспокоятся? Впрочем, это вопрос риторический. Что же касается утверждений об отсутствии поддержки населением внешнеполитического курса в НАТО, то, согласно данным последних социологических исследований Центра Разумкова, членство в НАТО поддерживают 48,9% респондентов, а против лишь 29,8%.

Интересно и логично то, что самая низкая поддержка населением членства Украины в НАТО приходится на период президентства Виктора Януковича: «за» в различные годы от 15% до 25%, а самая высокая приходится на пик российской агрессии в 2015 году и составляет, по данным исследований Центра Разумкова, 78%.

Утром реформы, вечером ПДЧ?

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, реформы – это единственный путь к дальнейшей североатлантической интеграции. В НАТО убеждены, что самый эффективный способ сотрудничества следующий. Сначала Украина внедряет реформы, а по их результатам она получает ПДЧ. Украинская же сторона считает, что оба процесса можно совместить, так, например, президент Украины Владимир Зеленский считает, что по результатам достигнутых реформ в ряде сфер Украина уже может рассчитывать на приглашение в НАТО.

«Мы заслуживаем быть одними из равных в Альянсе среди сильных стран. Нас нужно приглашать, я считаю, что это честно. Мы не должны просить», – заявил Зеленский.

Украина прошла значительную часть по пути реформирования политической, экономической, финансовой сферы и безопасности в том числе, согласно Годичному Национальному плану (ГНП) сотрудничества Украины и НАТО. Механизм conditionality (обусловленности) на пути либерализации визового режима и тесное взаимодействие с МВФ позволили совершить рывок в ряде реформ. Аналитический центр «Новая Европа» провел исследование, в котором показал, какие реформы Украине удалось воплотить, чтобы выстроить эффективное взаимодействие с Альянсом.

В рамках ГНП Украина провела следующие реформы:

– неиспользование вооруженных сил Украины в политических целях. Во время Революции Достоинства вооруженные силы не были использованы против протестующих;

– гражданский министр обороны. Согласно общепринятой практике, министр обороны государств-членов НАТО – это гражданское, а не военное лицо. Это позволяет осуществлять гражданский демократический контроль за вооруженными силами;

– реформа «Укроборонпрома» и обзор ОПК. Корпоративное управление государственной собственностью как способ привлечения прозрачных инвестиций, в том числе из стран-членов НАТО;

– структурные изменения в вооруженных силах. Реорганизация Генерального штаба, что позволяет эффективно взаимодействовать с воинскими подразделениями Альянса;

– публичные оборонные закупки. В НАТО приветствовали внедрение системы электронных закупок ProZorro, что привело к экономии 4,7 млрд долларов бюджетных средств в период с 2016 года. В 2015 году Украина присоединилась к Агентству НАТО по снабжению, что позволило совершать оборонные закупки напрямую, минуя посредников;

– начало деятельности новых спецслужб. Благодаря взаимодействию с НАТО, Украина подошла, пожалуй, к наиболее сложной в плане сопротивления реформе – реформированию СБУ. В результате изменений СБУ лишается несвойственных ей полномочий – борьбы с коррупцией и борьбы с экономическими преступлениями. Создание Бюро экономической безопасности лишит СБУ этих функций и упразднит налоговую полицию;

– закон о разведке, создающий предпосылки для эффективного взаимодействия со службами стран-членов Альянса.

Нужно отметить еще несколько важных украинских реформ – создание новых антикоррупционных институтов, таких как НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд, а также электронное декларирование, которое хотя и не было основным требованием НАТО, но, безусловно, им приветствовалось.

Как мы видим, Украина уже проделала большой путь и еще больше ей предстоит пройти. Сложности в проведении тех или иных реформ не должны стать препятствием на пути евроинтеграции и членства в НАТО. И зависит это не только от активности гражданского общества и политической воли власти страны, но и от поддержки мирового сообщества.