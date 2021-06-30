Российские банки могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, считают сотрудники юридического факультета МГУ Елизавета Лаутс и Сергей Гландина.

В заключении экспертов, подготовленном по заказу Ассоциации банков России, которым располагает РБК, перечислены все риски для кредитных организаций России.

Так, например, получение запроса от госорганов США и дальнейшая работа с ними могут повлечь для российских банков различные риски – от правового и репутационного до риска потери ликвидности. Последнее, по мнению авторов заключения, может произойти вследствие «блокировки» корреспондентских счетов в американских банках или оттока внешнеторговых клиентов.

В свою очередь, «блокировка» корреспондентских счетов в США делает для банков невозможным проведение любых трансграничных платежей в долларах США (как в интересах клиентов, так и по собственным операциям банка). Это несет риски неисполнения денежных обязательств перед клиентами и появления ответственности банка за это.

Технически российское законодательство в этих случаях предусматривает даже возможность санации, банкротства или отзыва лицензии, говорится в заключении. Впрочем, по мнению юристов, этот риск не является высоким для крупных банков, а также банков, в структуре операций которых объем платежей в долларах США не является значительным.

К тому же, требования США идут вразрез с российскими законами о банковской, коммерческой и государственной тайне, согласно которым министр финансов США или американский генеральный прокурор не относятся к лицам, имеющим право на ее получение. Из-за нарушения банковской тайны высока вероятность применения мер со стороны ЦБ, в том числе штрафа в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала.

«Наибольший риск, связанный с разглашением государственной тайны, затрагивает сведения, касающиеся государственного оборонного заказа», – отмечают авторы заключения. В данном вопросе предусмотрено уголовное наказание с лишением свободы.

Закон США идет также вразрез с российским законодательством о персональных данных. Его нарушение влечет штрафы, а также «существует потенциальный риск привлечения к уголовной ответственности сотрудников банка за сообщение персональных данных клиентов по запросу американских властей».

Ассоциация банков России полностью разделяет обозначенные риски и видит в них «громадную угрозу», сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. По его словам, на обсуждении этих рисков на площадке ассоциации присутствовал представитель МИДа, который подчеркнул, что данная угроза может быть реализована в любой момент, так как между Россией и США сохраняются пока очень неустойчивые отношения.

В Ассоциации также заявили, что новый законопроект, запрещающий банкам передавать информацию по запросам властей «недружественных» стран, только усложнит жизнь российским кредитным организациям и может лишить их возможности проводить валютные операции.

Речь идет о законопроекте, который правительство внесло в Госдуму 15 июня. Он запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам. Поправки вносятся в так называемый закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран. Эксперты опасаются, что эта мера может фактически перекрыть для российских банков работу с долларами.

В законопроекте не приводится список стран, запросы от которых банкам теперь запрещено свободно удовлетворять. В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень государств, «совершающих недружественные действия в отношении России», в который вошли лишь две страны: США и Чехия.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский подписалуказ о применении санкций в отношении российских банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.