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Гватемала потребовала от России вернуть деньги за «Спутник V»
Россия задерживает поставки вакцины в Гватемалу, местный минздрав просит вернуть деньги. В апреле власти заключили контракт на покупку 16 млн доз препарата и заплатили авансом 6 млрд руб. Однако пока в страну было поставлено только 150 тыс. доз
Гватемала потребовала от России вернуть деньги за «Спутник V»
Фото: Reuters / Reuters
30 июня 2021 г.

Правительство Гватемалы потребовало от России вернуть аванс, который был выплачен за 16 млн доз вакцины «Спутник V», в связи с задержками поставки. Об этом пишет Republica.gt со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Амелии Флорес.

«Мы просим вернуть деньги в соответствии с предложением. Если у них впоследствии появится возможность продать ее, то мы оплатим по факту поставки», – сказала министр.

Как отметила Флорес, на возмещение аванса у России будет пять дней. Сумма, которую Гватемала заплатила за покупку 16 млн доз российской вакцины, составляет 614,5 млн гватемальских кетцалей (около ₽5,7 млрд или $79,3 млн).

Первые партии «Спутника V» поступили в страну в мае. Всего в Гватемалу поступили 150 тысяч доз вакцины.

В феврале текущего года Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V». Регистрация вакцины была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Спутник V» зарегистрирован уже в 67 странах, в том числе в Бразилии, Турции, Венгрии, Азербайджане, Словакии, Ираке, Индии и других.

Эксперты связывают задержку поставок с ростом темпов вакцинации в России и приоритетом поставок для собственных регионов. Если запасов «Спутника V» пока хватает, то «КовиВак» уже закончился – медучреждения ждут новой поставки из Минздрава.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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