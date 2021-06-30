Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета на своей странице в Instagram высказала собственное мнение о вакцинации, а также обсудила позицию многих россиян по этому вопросу.

Девушка сообщила, что у нее есть антитела после перенесенной болезни, а также предупредила о том, что не собирается «выслушивать о профессии отца», к которой она «не имеет никакого отношения».

«Я прекрасно понимаю, что у людей низкий уровень доверия к власти, но многие боятся прививаться в принципе <…> из-за недостаточного количества исследований. Многие не могут этого признать, а я попробую: я боюсь. Боюсь, что не сделаю вакцину и лишу себя множества дорог, боюсь, что сделаю и снова заболею, боюсь, что не сделаю и снова заболею. Боюсь за будущую беременность. Честно – боюсь, потому что так же, как и вы, дорожу своим здоровьем», – написала Пескова.

При этом дочь спикера Кремля заявила, что хочет «жить полной жизнью», которую в нынешних условиях может обеспечить только прививка. Пескова также осудила принудительную вакцинацию под угрозой увольнения и признала, что это «нарушает права человека». «Но я не знаю, какой другой выход из ситуации будет правильным! Больницы действительно переполнены, врачи не справляются, а сидеть и не высовываться не вариант», – считает она.

Из исследования центра социального проектирования «Платформа» и компании Online Market Intelligence, которым располагает РБК, следует: 40% россиян не хотят вакцинироваться из-за страха перед долгосрочными последствиями для здоровья.

31% опрошенных отложили вакцинацию, чтобы лучше оценить последствия прививки. 30% респондентов заявили, что не верят в эффективность вакцинации: по их мнению, заразиться коронавирусом можно даже с прививкой.

Наличие антител в качестве причины для отказа назвали 17%. В целом не доверяют российским вакцинам 14% опрошенных, а еще 11% оказались антипрививочниками.

Не желают вакцинироваться из-за медицинских противопоказаний 13% респондентов, 12% – боятся повышения температуры и слабости после прививки, 9% не хотят делать прививку, поскольку не боятся заболеть.

Еще 6% ждут новых российских препаратов, а у 5% против прививки семья или близкие. О временной недоступности вакцины сообщил 1% респондентов.