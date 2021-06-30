«Дети, дети, одни только дети. Остальных будто у нас не существует!», – ворчит пожилая женщина, смотря очередное Послание президента Федеральному собранию.

Ее пенсия балансирует в районе 15 тысяч рублей, она живет благодаря помощи взрослого сына, у которого, в свою очередь, две работы, но нет ни жены, ни детей. Ее раздражают новости о все новых мерах поддержки рождаемости в России, тем более что эти меры неэффективны.

Статистика смерти

Росстат опубликовал уточненные данные по демографической ситуации в стране. Они оказались тревожнее предыдущих. Естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019-м с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек. При этом в Татарстане она ускорилась в 72 раза, в Петербурге – в 58 раз. Москва показала падение с прироста 16,2 тыс. в 2019-м до сокращения на 24,6 тыс. в 2020 году.

Сокращаются даже некоторые регионы Северного Кавказа – особенно наиболее цивилизованные Ставропольский край и Северная Осетия. В Дагестане, Чечне и Ингушетии пока наблюдается прирост, но он существенно меньше, чем в прошлые годы, и тенденция к снижению там столь же однозначна. В результате СКФО впервые показал убыль населения.

Также убыль населения ускорилась в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза).

Конечно, это во многом результат пандемии и ограничительных мер. Люди потянулись из крупнейших городов «на дачи», смертность выросла не только от коронавируса, но и от перераспределения ресурсов системы здравоохранения. Да и для тех, кто планировал в прошлом году завести ребенка, это было не лучшее время и многие перенесли его на потом.

Но у сложных проблем нет простых решений. И когда (если) пандемия закончится, вряд ли случится бурный рост населения. Потому что параллельно с данными о рождаемости и смертности, а также внутренней и внешней миграции демографы изучают еще такой показатель, как количество браков и разводов. И здесь коронавирус уже ни при чем.

Тот же Росстат сообщает, что в 2020 году в России заключили 770,8 тыс. браков. Цифра внушительная, если не учитывать, что годом ранее их было 917 тысяч, а до этого свыше миллиона. Количество разводов составило 564 тысячи, а в 2019 году их было на 56 тысяч меньше. И если год от года цифры могут меняться на вид хаотично, то в целом наблюдается устойчивая тенденция к сокращению браков и росту разводов.

В среднем по стране на 1000 браков приходится 656 разводов, но по регионам картина отличается. К примеру, Москва оказалась одним из самых благополучных городов: 590 разводов на 1000 браков. В остальном великорусском ядре 800-850 разводов на 1000 браков. В Ленинградской области – 968 разводов на 1000 браков, в Новгородской – 914. Как обычно, лучше всего ситуация в северокавказских республиках, но и там общероссийская тенденция наблюдается, просто с некоторым отставанием.

Некоторой глубины этой картине придают еще две цифры. Во-первых, в 80 процентах случаев разводы в России происходят по инициативе женщин. Во-вторых, наша страна находится в мировых лидерах по количеству самоубийств на душу населения, и здесь картина зеркальная: подавляющее большинство из них совершается мужчинами.

Все объективно

Наблюдаемая картина вызывает некоторый когнитивный диссонанс. С одной стороны, вся государственная идеология в России строится на традиционных семейных ценностях, а основной массив социальной помощи направлен на поддержку родителей с детьми. С другой – чем дольше все это длится, тем хуже обстановка. Некоторый всплеск рождаемости, вызванный первыми инициативами по выплате материнских капиталов, сошел на нет. Все последующие пакеты выплат не вызывали уже отраженных в статистике улучшений.

Демографы объясняют это тем, что сейчас в детородном возрасте находится малочисленное поколение рожденных в девяностые годы прошлого века. На него наложилось очередной «эхо войны», в результате чего рожать в России просто некому. Конечно, это не объясняет роста количества разводов и самоубийств, но несколько сглаживает восприятие катастрофы.

Но есть еще один важный показатель – суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении повозрастной рождаемости на уровне текущего года. В среднем по стране он составил 1,51, что само по себе ниже необходимого значения для естественного воспроизводства населения. Считается, что он должен составлять 2,1, но это в идеальной ситуации, когда почти все половозрелые граждане создают семьи и заводят детей.

Разброс по регионам, опять же, заметный. В Туве и Чечне одна женщина становится матерью трижды, в Смоленской и Ленинградской областях показатель едва превышает единицу. То есть средняя русская женщина рожает втрое реже своей соотечественницы из национальных республик и, исходя из статистики по годам, значительно реже, чем ее мама и бабушка. При этом 30 процентов детей воспитывается в неполных семьях, а совокупный долг по алиментам превысил сумму в 200 миллиардов рублей. Годом ранее она была на четверть меньше.

В общем тренде

Впервые с присоединения Крыма количество жителей России опустилось ниже 146 миллионов, и этот процесс продолжится.

«За 10 лет мы потеряем 5 млн. Миграция это не компенсирует, потому что в валютном выражении зарплаты в России сейчас низкие. Единственный ресурс – Средняя Азия, больше в Россию массово не едет никто. И уже не будет ехать», – уверен демограф Алексей Ракша.

С одной стороны, всему этому имеется очень простое объяснение: второй демографический переход. Первый состоялся в ходе промышленной революции и переселения людей в города, приведя к рекордным темпам прироста населения. Второй связан с раскрепощением женщин и появлением у них возможности вести полноценную жизнь, развиваться и строить карьеру плюс достижения медицины. В итоге возник такой феномен, как планирование семьи. Детей стало рождаться меньше, зато практически все они доживают до совершеннолетия, в отличие от традиционных обществ, где большинство из них умирало еще в младенчестве. Ставка на количество сменилась ставкой на качество.

В итоге по мере перехода с одной ступени на другую меняются и все популяционные характеристики. Запад сделал это первым, Япония и Китай – уже на наших глазах. Чем лучше и свободнее живут люди, тем меньше они размножаются и менее склонны к семейной жизни. На подходе – отсталые государства Африки и Азии. Уже в 2100 году население планеты будет уменьшаться, а не расти.

И в этом разрезе Россия смотрится неплохо: она соседствует с такими странами, как Германия, Дания и Канада. Даже у главных гегемонов планеты США и Китая уровень рождаемости находится существенно ниже необходимых значений для популяционного воспроизводства. Но, как это обычно бывает, есть пара важных уточнений.

Как решают проблему в мире?

Во-первых, снижение рождаемости далеко не всегда коррелирует с уровнем благосостояния. Гораздо ниже России находятся и такие аутсайдеры, как Молдавия и Босния и Герцеговина, и вполне успешные Сингапур с Южной Кореей.

Во-вторых, Россия по индексу развития человеческого капитала находится на 49 месте, пропустив вперед страны с самым разным уровнем рождаемости. Среди регионов тоже не наблюдается устойчивой корреляции. На первых местах предсказуемо находятся Москва и Петербург, на последних – уже упомянутые Чечня и Тыва. Но Псковская и Ивановская области также расположились очень низко: 76 и 78 места.

Парадоксальным образом второй демографический переход в России не связан с ростом уровня благосостояния. Мы живем все хуже, наше общество все более разделено, при этом нас становится все меньше и государство выбрало очевидно неверную стратегию исправления ситуации.

В этом плане универсального рецепта нет, национальные культуры все еще радикально различаются. Но если выбрать крупнейшие страны из первой двадцатки по уровню развития человеческого капитала, то за исключением Японии они все продолжают расти.

Достигается это сочетанием двух способов. Во-первых, самое очевидное, это миграция. Вопреки стереотипам, большинство новых жителей США, Канады или Германии составляют вовсе не беженцы-нелегалы, а вполне успешные выходцы из других стран, которые боролись за свое право переехать туда, где лучше условия для жизни и развития. Достаточно вспомнить масштабы русскоязычной миграции: основной костяк ее последних волн составляют ученые, инженеры, программисты, спортсмены, бизнесмены и все те, кто достиг многого у себя на родине, но по тем или иным причинам был вынужден ее покинуть.

Где мы повернули не туда?

Но в России консервативный поворот обернулся попыткой архаизации сверху. Все инициативы власти, начиная пресловутым «Законом Димы Яковлева» и заканчивая запретом на усыновление одинокими мужчинами, сама ставка на многодетность и традиционные семейные ценности, все это обернулось провалом и ударило в первую очередь по государствообразующему народу.

Согласно недавнему опросу, проведенному банком «Открытие», 37% женщин и 29% мужчин в России не планируют заводить детей. Многие попросту не готовы к такой ответственности, как семья. Женщинам в центральных регионах страны приходится принимать непростое решение: стоит ли рожать в ситуации, когда их мужчины могут в любой момент все бросить и уехать на заработки в Москву, где они будут получать в несколько раз больше.

«Когда люди строят планы на жизнь, в том числе связанные с детьми, они обращают внимание в первую очередь даже не на уровень благосостояния, а, скорее, на определенный уровень надежды, исторического оптимизма», – считает экономист и социолог Владислав Иноземцев.

И именно его не хватает жителям России. Квасной патриотизм и подачки за рожденного ребенка оказались плохим цементом для того, чтобы склеить распавшееся на атомы российское общество.

Прогнозы Росстата пока что довольно оптимистичны. Согласно худшему сценарию, население страны к 2035 году снизится до 135 миллионов человек, по лучшим прогнозам – вырастет до 150 миллионов. Но эти расчеты не учитывают поправок, которые внесли пандемия, экономический кризис, все более жесткая политика властей и сопровождающая каждого жителя России неуверенность в собственном будущем. Очевидно, что одного финансового стимулирования здесь недостаточно, а идти по пути развитых стран, тем самым обнуляя свою политику последних десятилетий, государство не готово.

В итоге те, кто не может уехать, просто отказываются от того, чтобы вступать в брак и рожать детей. А те, кто на все это решается, в большинстве случаев не справляются с взятой на себя ношей, показывая негативный пример другим. Россия превращается в страну, где каждый выживает как может. И все чаще предпочитает делать это в одиночку.