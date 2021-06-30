Жители поселка Ишеевка в Ульяновской области, где произошли прорывы на водопроводных сетях, сообщили врио губернатора Алексею Русских, что у них не было воды около семи дней.

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация. У нас отсутствовала вода с понедельника по воскресенье. Семь дней мы вообще ни капли не получали воды, она просто до нас не доходила. Когда мы связались с администрацией, я даже ездила в «Водоканал», мне говорили: «Ждите дождика, после дождя вода будет», – рассказали жители Ишеевки.

Губернатор прокомментировал ситуацию на заседании, кадры с которого выложил в Instagram. По мнению Русских, подобные ответы – издевательство над людьми. Он также заметил, что слова местных жителей и главы администрации Ульяновского района о ситуации с водоснабжением Сергея Горячева разнятся. Чиновник сообщил, что они запитали водоснабжение по новой схеме и подают во всей Ишеевке воду с 4:00 до 12:00 и с 16:00 до 23:00.

«Есть очень большое «но». Это отношение местных властей к проблеме. Я жду от глав муниципалитетов внимательного отношения к чаяниям людей и честных ответов на свои вопросы. Сделать понятный и удобный график подачи, организовать подвоз качественной воды, а не какой-то мути, которой даже домашний скот не напоишь», – отреагировал глава региона.

Русских поручил министерству ЖКХ Ульяновской области поставить на контроль проблемные районы и докладывать о ситуации три раза в день.

26 июня житель жилого массива Старые Горки в Казани Ильхам Шагараев попросил президента России Владимира Путина подать им «Христа ради» на водопроводный колодец. Старые Горки добиваются строительства водопроводного колодца, который уже предусмотрен проектом, однако денег на него пока так и не нашли.