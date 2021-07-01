В северной части Китая началось строительство 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на сотрудников Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния).

Исследователи пришли к такому выводу, ознакомившись со снимками коммерческих спутников. Согласно приведенным утверждениям, строительство ведут в пустыне на территории провинции Ганьсу.

По сведениям газеты, «на 119 почти идентичных строительных площадках имеются элементы, повторяющие те, которые были замечены на существующих пусковых комплексах, предназначенных для китайского арсенала ракет с ядерными боеголовками». Сотрудники центра также нашли на снимках «частично достроенный пункт управления».

«Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений. Реальное число ракет для размещения в этих шахтах неизвестно, однако может быть значительно меньше. В прошлом Китай создавал ложные шахты», – утверждает The Washington Post.

В Центре Джеймса Мартина считают, что «Китай расширяет свои ядерные силы отчасти для поддержания сдерживающего фактора». По мнению исследователей, Пекин стремится располагать ядерным арсеналом, который сохранился бы после «первого удара со стороны США» и был бы достаточен для «прорыва американских средств противоракетной обороны».

Джеффри Льюис, эксперт по ядерному арсеналу Китая и член группы, проводившей анализ снимков из космоса, охарактеризовал масштаб строительства как «невероятный». «Если добавить к этому строящиеся бункеры на других площадках по всему Китаю, то в итоге получится около 145 бункеров», – добавил Льюис.

В публикации констатируется, что Пентагон ранее предупреждал о наращивании Китаем ядерного арсенала.

В апреле глава Стратегического командования США адмирал ВМС Чарльз Ричард заявил, что Китай стремительно расширяет свои стратегические возможности и идет к удвоению своих ядерных запасов к концу десятилетия.

Адмирал упомянул, что китайские межконтинентальные баллистические ракеты могут быть установлены на тягачах, так что их местоположение может быть скрыто. Пекин также располагает стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками, способными нести ракеты с ядерными боеголовками.

«Китай способен осуществить любую стратегию применения ядерного оружия на региональном уровне и вскоре сможет сделать это в межконтинентальных масштабах», – заключал Ричард.