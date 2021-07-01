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Более 600 турецких и азербайджанских военных приняли участие в тактических учениях в Баку
В совместных турецко-азербайджанских военных маневрах «Мустафа Кемаль Ататюрк 2021» приняли участие 600 военнослужащих, при этом задействовали 40 танков, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 БПЛА. Учения прошли в рамках заключенного между странами соглашения о сотрудничестве в военной сфере. #учения #Турция #Азербайджан
Более 600 турецких и азербайджанских военных приняли участие в тактических учениях в Баку / Others
1 июля 2021 г.
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