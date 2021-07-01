Цена самолетов Superjet 100 корпорации-производителя «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) выросла на 12,5%, с $32 млн до $36 млн за штуку, c поставкой в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупнейших российских лизинговых компаниях и Промсвязьбанке (его «дочка» «ПСБ Лизинг» планирует передать авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet 100).

В «Иркуте» не стали комментировать информацию о росте цен на российские самолеты, однако директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники Кирилл Будаев объяснил увеличение стоимости Superjet волатильностью цен на западные комплектующие (их доля при производстве самолета – почти 50%) из-за валютных курсов. К концу 2020 года рубль подешевел к доллару на 16,5%, к евро – на 24%.

Менеджер «Иркута» также выразил надежду, что при увеличении производства российских самолетов будет снижаться стоимость комплектующих. «Если вы работаете с западниками (западными поставщиками – прим. редакции), конечно, наш объем производства несравним с производством других самолетов, поэтому наша переговорная сила ограничена», – отметил Будаев.

Представитель Промсвязьбанка связывает подорожание с ежегодным повышением цен на Superjet примерно на 3% в 2020–2024 годах.

Председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (эксплуатирует 15 лайнеров Superjet 100) Павел Удод обращает внимание на конкурентную величину арендных платежей за Superjet 100.

«Величина арендных платежей за Superjet 100 абсолютно конкурентная. Она пропорционально соответствует ставкам на более вместительные самолеты», – заявил он.

По его словам, благодаря инструментам господдержки лизинговая ставка приведена к «нормальной рыночной величине». Но ее размер бизнесмен не назвал.

К 2023 году ОАК планирует разработать новый вариант Superjet без иностранных деталей. На импортозамещенную версию самолета SSJ New потратят еще ₽120-130 млрд, что сопоставимо со стоимостью разработки нового лайнера с нуля.

К 2035 году российским авиакомпаниям потребуется более 730 самолетов российского производства, прогнозирует «Иркут». За 15 лет корпорация рассчитывает построить около 1,1 тыс. самолетов. Чтобы профинансировать лизинг такого количества лайнеров, потребуется более ₽4 трлн.

1 июля также стало известно о том, что «Автоваз» повышает цены на весь модельный ряд автомобилей в диапазоне от 2% до 4%. В частности, Lada станет дороже на ₽12-30 тыс.

Granta и Vesta увеличатся в цене в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене Niva Legend – на 4,25%, следует из обновленного прайс-листа компании. Подорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и компоненты, рассказал представитель «Автоваза».