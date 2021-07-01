ПОЛИТИКА
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Многонациональные учения «Sea Breeze-2021» проходят в Украине
В рамках «Sea Breeze-2021» Украина и США провели военно-воздушные маневры на юге страны. В них приняли участие около 5 000 военнослужащих НАТО и других союзников, а также около 30 кораблей и 40 самолетов #Украина #США #НАТО
Многонациональные учения «Sea Breeze-2021» проходят в Украине DESCRIPTION: В рамках «Sea Breeze-2021» Украина и США провели военно-воздушные маневры на юге страны. В них приняли участие около 5 000 военнослужащих НАТО и других союзников, а также около 30 кораблей и 40 самолетов. / Others
1 июля 2021 г.
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