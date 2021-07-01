Многонациональные учения «Sea Breeze-2021» проходят в Украине DESCRIPTION: В рамках «Sea Breeze-2021» Украина и США провели военно-воздушные маневры на юге страны. В них приняли участие около 5 000 военнослужащих НАТО и других союзников, а также около 30 кораблей и 40 самолетов. / Others