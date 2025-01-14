ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Санчес: «Мы должны укреплять отношения с Турцией»
Премьер-министр Испании Педро Санчес на конференции в Мадриде призвал к укреплению отношений с Турцией и единству Европы перед лицом международных угроз
Санчес: «Мы должны укреплять отношения с Турцией»
Премьер-министр Испании Педро Санчес / Reuters
14 января 2025 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о намерении укреплять связи с Турцией в рамках ближневосточной политики страны. Об этом он сообщил, выступая на 9-й конференции послов в Мадриде.

«Мы должны и дальше укреплять отношения с Турцией», — подчеркнул Санчес, отметив важность диалога со странами региона.

Глава испанского правительства указал на необходимость усиления внешней политики ЕС, осудив действия международных сил, которые, по его словам, пытаются разрушить европейский проект. Санчес заявил, что Испания не откажется от своих ценностей, даже если мир станет более враждебным.

Он также подчеркнул, что Испания намерена поддерживать прочные многосторонние отношения с США и Китаем.

Говоря о безопасности и обороне, Санчес отметил важность укрепления этих сфер, но выступил против милитаристского подхода и новой гонки вооружений. Премьер заверил, что Испания будет придерживаться принципов мира, международного права и уважения прав человека, как в своей ближневосточной политике, так и в отношении Украины.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us