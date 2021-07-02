22 депутата из седьмого созыва Госдумы за пять лет не сказали ни слова на заседаниях – ни с трибуны, ни с места, пишут журналисты «Важных историй» и Znak.com. К этому выводу они пришли, проанализировав открытые данные на сайте Государственной Думы.

Примечательно, что большинство из них (19 человек) – это парламентарии от «Единой России».

Несмотря на свое молчание, депутаты продолжали получать высокую зарплату, которая в 2021 году достигла ₽470 тыс., а также пользовались неприкосновенностью и прочими депутатскими привилегиями.

Некоторые парламентарии уже избирались в Госдуму ранее, и их молчание длится около 10 лет. Среди них единороссы Рахим Азимов (Кировская область), Александр Брыксин (Белгородская, Курская, Орловская области), Владимир Ресин (Москва), а также коммунисты Борис Иванюженков и Анатолий Бифов (Северо-Кавказский федеральный округ).

Есть и те, кто молчал на заседаниях с 2007 года: члены «ЕР» Ирек Богуславский (Татарстан), Адам Делимханов (Чечня) и Олег Колесников (Челябинская область).

Колесников в разговоре с журналистами заявил, что много раз выступал с места, а их данные «какие-то не такие». Представители коммуниста Бифова ответили, что он работал с гражданами и избирателями, а также в думских комитетах. Остальные депутаты от комментариев отказались.

Многих депутатов из списка «молчунов» «Единая Россия» решила выдвинуть на очередные выборы в парламент, которые пройдут осенью. Среди них Рахим Азимов, Адам Делимханов, Ирек Богуславский, Ахмед Догаев (Чечня), Владимир Ресин и Мурат Хасанов (Адыгея).

Также авторы расследования насчитали среди депутатов пять человек, которые за несколько лет в Госдуме не внесли ни одного закона. Среди них – Гавриил Парахин (ЛДПР) и единороссы Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко.

При этом в среднем депутаты вносили 55 законопроектов. Меньше пяти инициатив успели внести Леонид Слуцкий (ЛДПР), а также единороссы Владимир Драчев, Дмитрий Исламов, Светлана Солнцева и Сергей Чепиков. «Депутаты-молчуны» Владимир Ресин и Адам Делимханов внесли три и один законопроект соответственно.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей итоговой речи на заключительном пленарном заседании весенней сессии и созыва в целом сообщил, что депутаты из седьмого созыва успели за годы своей работы рассмотреть в общей сложности почти 6,5 тыс. законопроектов и принять почти 2,7 тыс. законов.

Ранее на прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что депутаты отработали на высоком уровне и похвалил их за профессионализм и ответственность. «На выборах в Госдуму восьмого созыва президент пообещал поддержать «Единую Россию». Депутаты от «Единой России» идут на принятие непопулярных, но необходимых решений – даже себе во вред», – добавил президент.