2 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Какие cуществуют опасения по поводу использования полицией технологии распознавания лиц?
Государственные и правоохранительные органы используют системы распознавания лиц для раскрытия преступлений, но какой ценой? Нарастает беспокойство по поводу более высокого процента ошибок при идентификации цветных людей. #США #видео #распознование
Государственные и правоохранительные органы используют системы распознавания лиц для раскрытия преступлений, но какой ценой? Нарастает беспокойство по поводу более высокого процента ошибок при идентификации цветных людей. / Others
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