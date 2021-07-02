Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором говорится о том, что Россия активно способствует принудительной эксплуатации северокорейских рабочих, сообщают РИА «Новости».

Американское дипведомство включило РФ в список из 11 стран, где власти нарушают принятые в США нормы против «торговли людьми». В него также вошли Китай, Афганистан, Мьянма, Куба, Эритрея, Северная Корея, Иран, Южный Судан, Туркменистан и Сирия.

«Правительство (России) активно соучаствовало в практике принудительного труда северокорейских рабочих. Правительство не проверяло северокорейских рабочих на наличие признаков торговли людьми и не выявляло каких-либо северокорейских жертв торговли людьми, несмотря на достоверные сообщения в предыдущие годы о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика имела рабочие лагеря в России и принудительно эксплуатировала тысячи северокорейских рабочих», – сказано в докладе.

Однако главными спонсорами торговли людьми в США назвали Китай, Северную Корею и Мьянму. В своем выступлении на презентации отчета госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на использование Китаем уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в качестве рабов для производства различных китайских товаров.

Китайское правительство содержит около 1,8 млн уйгуров и других представителей тюркских народов в 1200 концентрационных «лагерях перевоспитания», которые были созданы под предлогом борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом.

«Многие из узников лагерей подвергаются физическому и сексуальному насилию, а также пыткам. Так их заставляют изготавливать одежду, электронику, оборудование для солнечной энергии и сельскохозяйственную продукцию», – сказал Блинкен.

«И хотя эта вопиющая практика чаще встречается в Синьцзяне, в отчете этого года отмечается, что Китай подвергал своих граждан принудительному труду и в других частях страны», – добавил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что правительство США приняло меры, чтобы остановить поток китайских товаров, изготовленных с использованием принудительного труда.