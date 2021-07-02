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Пожар в Канаде уничтожил целый город
Из-за лесных пожаров на западе Канады городок Литтон практически сгорел дотла. Более 1000 человек в городе и его окрестностях были эвакуированы. Огонь вызвала жара, которая в этом районе трижды за неделю побила исторические рекорды. Самым жарким местом стал именно Литтон, где несколько дней назад столбик термометра показал 49,6 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время спадать жара не собирается. #Канада #пожар #леснойпожар
Пожар в Канаде уничтожил целый город / Others
2 июля 2021 г.
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